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台股收盤小漲17點　11,600點得而復失

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▲▼受武漢肺炎疫情及美股重挫的影響，台股今日(2/3)一開盤即已下跌一百多點開出，盤中最多下挫超過三百點。蘋概三股全數下跌，僅有防疫概念股一枝獨秀逆勢上揚。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（5）日受到美股激勵開高，並站回11,600點關卡，但市場仍持續有賣壓，讓台股早盤有兩度翻黑、在平盤上下拉鋸；而後雖向上抬升，維持在11600點左右震盪，尾盤卻又拉回至平盤附近，終場收在11,573點、上漲17點或0.15%，成交量1569.65億元。

電子三雄中，台積電（2330）開高後漲勢減緩，一度回測平盤，終場以327.5元作收、上漲0.77%；股王大立光（3008）開高走低，終場以4830元作收、下跌0.1%；鴻海（2317）在平盤上下震盪，最後收在平盤82.2元。

請繼續往下閱讀...

類股表現中，生醫類股指數漲逾2%，半導體、電子、金融類股，以及部分傳產如貿易百貨、食品、鋼鐵等類股指數收紅；塑化股表現相對疲弱，受到疫情衝擊的觀光股亦持續低迷。

兆豐投顧協理黃國偉表示，今天開高主要是受到美股昨日收盤大漲激勵。美股大漲讓市場認為雖疫情未達高峰，但各國政府也都祭出激勵措施支撐，因此市場普遍認為在政府有因應措施下，疫情不至於失控，市場有預期心理的反彈。

另外，台股走勢也是開紅盤以來跌深的反彈。黃國偉指出，再往上走就是年前11,700點左右的套牢區，是過年之前盤整的壓力，在疫情沒有緩和之前，要一口氣往上突破的機會並不高。

黃國偉表示，影響股市行情最主要還是疫情發展，目前感染人數還在增加，代表整個疫情發展還沒達到高峰。通常股市會在疫情達到高峰時才見底，因此市場反彈之後還是會持續受到這項因素干擾，預期未來會呈現橫向盤整，在11,700點~11,100點左右震盪，等待疫情到達高峰並趨緩之後，才會有可能再往上走。

黃國偉指出，從過去經驗來看，各種疾病引發的行情影響不會超過3個月，一但整個疫情結束後，股市又會重新回復到原本軌道上；這些只是短期影響因素，不會讓經濟變得很不好、然後一直爛下去。建議投資人在這一、二個月中，就選擇基本面趨勢往上，或是一些高股息、現金殖利率高的股票做逢低承接，等待疫情緩和之後的行情。

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