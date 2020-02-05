中經院：疫情衝擊2020景氣旅遊、消費信心降溫　非製造業衝擊大

▲中經院院長陳思寬。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中華經濟研究院今（5）日公布，1月台灣非製造業經理人指數（NMI）已連續11個月呈現擴張，且指數微升0.9個百分點至55.0%。四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間呈現上升。

中經院表示，原本中美貿易紛爭對產業的影響已大減，但是因為之後出現武疫情，且開學延後導致暑假延後等，已有旅遊業、零售業及航運業接到訂單取消，製造業消費可以回補，但非製造業訂單不能回補，因此非製造業未來不確定性比製造業更高，較令人憂心，預估下個月採購經理人指數會劇烈波動。

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另外，1月非製造業NMI也是連續11個月擴張，受到製造業好轉而動能慢慢往上，指數微升0.9，指數達到55。四項指標中，商業活動、新增訂單及人力僱用都呈現擴張，供應商交貨也上升。各產業擴張速鹿依序是，住宿餐飲業（75%）、資訊暨通訊傳播業（58.7%）、教育及專業科學業（56.5%）、營造暨不動產業（55.8%）、運輸倉儲業（55.8%）、金融保險業（53.5%）、批發業（51.3%），其中只有零售業較上月呈現緊縮。

中經院院長陳思寬指出，1月的調查時間是在武漢肺炎疫情擴大前，PMI、NMI兩個指數都續呈擴張，但最近疫情延燒，廠商開工日期延後，不確定因素增加。

陳思寬也提到，從之前經驗看起來的話，這是一個比較短時間的衝擊，製造業等到過去之後，這些需求會回補，所以是還好，但非製造業像是旅遊啦，時間過去了就過去了，恢復狀況相對會比較緩慢一些。