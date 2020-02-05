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酒精也缺貨！台糖今召集製藥業者「代工新增百萬瓶產能」

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▲武漢肺炎疫情持續延燒，不僅口罩一罩難求，防疫產品如消毒酒精也搶翻天，造成市面上大缺貨。（圖／記者周宸亘攝）

▲武漢肺炎疫情持續延燒，不僅口罩一罩難求，防疫產品如消毒酒精也搶翻天，造成市面上大缺貨。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

為因應武漢肺炎防疫需求，政府統計國內消毒酒精仍有40萬瓶需求缺口，台糖今（5）日表示，目前已開三班制趕工中，產能已較往前提升五成，也將召集民間製藥業者洽談代工，預計新增百萬瓶產能，以滿足國內防疫消毒需求。

武漢肺炎疫情持續延燒，不僅口罩一罩難求，防疫產品如消毒酒精搶翻天，大批民眾至藥局、美妝店排隊購買酒精。台糖表示，民眾除了戴口罩避免感染外，勤洗手及消毒亦是阻擋新型冠狀病毒傳播的重要守則，而濃度75%的酒精更可達到徹底殺菌的功能。

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針對目前酒精產能，台糖表示，目前產線均已三班制趕工中，由於台糖生產的酒精交由經銷商銷售，經銷商每天都會到台糖工廠運貨，目前台糖旗下20間蜜鄰超市也販售500毫升酒精，每人限購一瓶，每瓶價格維持新台幣62元。

▲台糖指出，酒精濃度介於70%至78%都可達到殺菌的效果，民眾可以3:1的比例將95%精製酒精稀釋為消毒用酒精，全民一起抗毒做防疫。（圖／台糖提供）

▲台糖指出，酒精濃度介於70%至78%都可達到殺菌的效果，民眾可以3:1的比例將95%精製酒精稀釋為消毒用酒精，全民一起抗毒做防疫。（圖／台糖提供）

台糖指出，酒精濃度介於70%至78%都可達到殺菌的效果，民眾可以3:1的比例將95%精製酒精稀釋為消毒用酒精，意即以3份台糖精製酒精與1份蒸餾水或煮沸過冷水混合，即可調配出濃度70%至78%的酒精，達到消毒殺菌的效果，操作簡單、價格便宜且有效。

台糖提醒，不少民眾出入公共場所時會隨身攜帶噴霧式酒精消毒，但因酒精具有一定程度的可燃性，因此民眾在防疫之餘，也要格外注意消防安全。

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