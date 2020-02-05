　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

奈良觀光重創遊客剩1/10　公園鹿群「沒人餵」餓瘋亂衝撞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 受到武漢肺炎影響，奈良公園人潮大幅減少。（圖／翻攝推特／nao_19861221）

實習記者羅明輝／綜合報導

武漢肺炎疫情在全球持續延燒，就連位於日本關西地區的奈良縣也傳出確診病例，對當地觀光帶來不小的影響。昔日深受遊客喜愛的奈良公園，如今人潮少了一大半，變得相當冷清，附近飯店接到大量退訂電話，周邊店家生意急速下滑，就連公園裡的鹿群也因為沒人餵食，導致性情大變。

根據《朝日新聞》報導，奈良縣內一名60歲的公車司機確診為肺炎患者後，遊客數量便急遽減少，再加上中國自27日起禁止海外旅行團出遊，以往春節前後滿滿陸客造訪的奈良公園，如今遊客卻寥寥無幾。

奈良公園內一名販售「鹿仙貝」的58歲業者透露，「中國來的遊客每天都持續減少，現在的遊客大概是去年的10分之1，而且不只是陸客，感覺整體遊客量都在減少，鹿仙貝的銷售量也大幅下滑。」

他指出，因為拿鹿仙貝餵鹿的人群變少，公園內的鹿群一天天都在挨餓，顯得越來越沒有精神，性格、行為也都和以往不太一樣，「通常，鹿群會對人表現出溫和、親切的模樣，搖著頭慢慢向遊客接近，索要仙貝；但現在的鹿群因為餓壞了，只要看到人就會暴躁的衝撞，不再像過去那樣有禮貌了。」

▲ 現在奈良公園的遊客是去年的10分之1 。（圖／翻攝自推特／Thunder7V）

市政府的調查數據顯示，奈良當地13家百間客房以上的飯店及旅館，截至1月30日為止，就累積多達3156人取消住宿。奈良市市長仲川元庸對此也補充，受到疫情影響，大部分遊客現在在入住飯店、旅館前，都會先詢問「這裡有沒有中國客人入住？」

遊客持續減少的情況下，奈良市公所原定明年中開始實施的「住宿税」（宿泊税）目前正在討論是否要延期實施。另外，奈良市內知名的春日大社，也從1月31日起安排了特別祈願活動，期望日本國內的肺炎疫情能早日受到控制。

ET快訊
滯留湖北503台商名單曝光！3人突襲登機..徐正文無奈回應了
武漢肺炎重創航空業！國泰航空放3星期無薪假　華航新進組員延後
全國首例！桃園男從武漢回台「居家檢疫列管」還外出訪友遭罰15
Line一鍵查「附近哪裡賣口罩」全現形　連電話都有網瘋傳：快
第二架武漢包機「短期出差、老弱婦孺」優先　起飛時間協調中
第一批包機名單「數十人非台灣籍」　陸委會證實：都是陸配
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普唱國歌擺出指揮POSE　網友諷：真是尊重

南韓囤口罩、手部消毒劑最高關2年！　改通關流程阻防疫物資外流

抖音網紅裸上身入鏡　眼尖網友發現超大黑痣救他一命

南韓兩大航空宣布停飛中國　首名患者出院仍警戒

兄弟鬧出走心好累　「凱特媽」成威廉王子大靠山

武漢封城！紐澳聯合包機撤僑…在「露營車」上隔離　英美承諾再派專機

22歲年輕媽冒莫名瘀青　罹患「急性骨髓性白血病」一周後離世

ICAO籲勿實施旅遊禁令　網友狂貼中華民國國旗：Taiwan！

奈良觀光重創遊客剩1/10　公園鹿群「沒人餵」餓瘋亂衝撞

連拔4顆智齒！猛男腫成麵包超人...他崩潰嘆：不要嘗試

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

川普唱國歌擺出指揮POSE　網友諷：真是尊重

南韓囤口罩、手部消毒劑最高關2年！　改通關流程阻防疫物資外流

抖音網紅裸上身入鏡　眼尖網友發現超大黑痣救他一命

南韓兩大航空宣布停飛中國　首名患者出院仍警戒

兄弟鬧出走心好累　「凱特媽」成威廉王子大靠山

武漢封城！紐澳聯合包機撤僑…在「露營車」上隔離　英美承諾再派專機

22歲年輕媽冒莫名瘀青　罹患「急性骨髓性白血病」一周後離世

ICAO籲勿實施旅遊禁令　網友狂貼中華民國國旗：Taiwan！

奈良觀光重創遊客剩1/10　公園鹿群「沒人餵」餓瘋亂衝撞

連拔4顆智齒！猛男腫成麵包超人...他崩潰嘆：不要嘗試

累積虧損達股本1/2！中視、華視換照卡關　NCC要求負責人說明

詹皇末節連5記三分　生涯累積三分進球數超越Kobe

他曝大陸死亡人數持續攀升「暗黑秘密」：感染初期連X光也檢查不出

武漢肺炎「第二批返台專機」何時飛？　陸委會曝「必要條件」

Disney +推出三個月擁2860萬訂戶　對手Apple TV+壓力倍增

川普唱國歌擺出指揮POSE　網友諷：真是尊重

全台首例！桃園男武漢回台「居家檢疫列管」竟外出訪友　面臨15萬元罰款

武漢肺炎疫情燒到海上　鑽石公主號取消2航次、世界夢號2/11基隆航程延期

獨家直擊／誤傳南京封城人心慌 「僅封閉社區」快遞堆成牆

腳勤省保費！外溢保單2019年狂賣逾8億　健走型保單賣最好

在模特兒身上裁出性感泳衣　造型師「超強神剪」網友嚇傻

國際熱門新聞

WHO：健康民眾戴口罩沒洗手感染武漢肺炎風險更高

史瓦帝尼WHO神安排　發言一口氣唸完

更新／日本新增10例　確診增至33人

日郵輪10人確診　20台灣人也在

史瓦帝尼WHO上挺台　慘遭主席狠打斷

日本突增3例　全是複檢才確診

英男自稱「肺炎痊癒」關鍵竟是威士忌

新宿女怪盜偷3000萬　竟是AV女優

WHO：武漢肺炎未構成「大流行」

川普國情咨文結束　裴洛西怒撕影本

英國480名武漢入境旅客失蹤

泰國73歲嬤打敗武漢肺炎！揭心路歷程

不斷更新／武漢肺炎再增65死！全球確診破2.4萬人

更／日郵輪確診10　澳洲增至13例

更多熱門

相關新聞

不斷更新／香港新增3確診個案！

不斷更新／香港新增3確診個案！

武漢肺炎疫情持續擴大，大陸確診病例已達24324例，重症病例3219例，累計死亡病例490例，累計治癒出院892例。4日新增3887例確診、新增重症病例431例、新增65死、新增疑例3971例。

曾參與抗SARS行動　學者何美鄉：口罩沒那麼重要！洗手比較重要

曾參與抗SARS行動　學者何美鄉：口罩沒那麼重要！洗手比較重要

大陸官方證實：無症狀感染者可能是感染源

大陸官方證實：無症狀感染者可能是感染源

6千張病床一夜搞定 武漢「光速」再建8座方艙醫院

6千張病床一夜搞定 武漢「光速」再建8座方艙醫院

徐正文為滯留者淚崩！陸委會：有人刻意誤導

徐正文為滯留者淚崩！陸委會：有人刻意誤導

關鍵字：

武漢肺炎奈良鹿鹿仙貝住宿税

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

WHO：健康民眾戴口罩沒洗手感染武漢肺炎風險更高

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

蔣智賢激喇辣妹！網爆「各縣市都有砲友還開小三趴」

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？
進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面