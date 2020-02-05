梅西百貨未來3年將關125家門市！　預計裁員2000人　增開57家網路門市

▲國外知名連鎖百貨公司Macy’s，營運陷入低迷。（圖／取自Macy`s官網）

記者謝仁傑／綜合報導

Macy’s（梅西百貨）的銷售陷入低迷，正在試圖透過縮減規模來尋求成長。據CNBC報導，這間連鎖百貨週二宣佈，計畫在未來三年內關閉125家門市，並縮編2000個職務，且關閉位於舊金山的辛辛那提總部和辦公室，以整合在紐約和亞特蘭大的業務。

儘管如此，展望未來三年，Macy’s的成長也不被看好。Macy’s表示，預計2022財年的淨銷售額落在232至239億美元（約新台幣6986～7196億元）之間，調整後每股收益將在2.5至3美元之間。

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執行長Jeff Gennette在一份聲明中表示：「我們正在透過重大的結構變革來降低組織成本，並減少重複的工作。我們所做的變革會對內部每個領域造成很大的影響，但它們是必要的，才能使組織更強大、更敏捷、更適合在當今零售環境中競爭。」Macy’s試圖將資源集中在企業中較健全的部分，解決業務中較不健康的部分，探索新的收入來源。

▲位於紐約34街和百老匯大道轉角的梅西百貨公司旗艦店。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，自2015年以來Macy’s已經關閉了100多家門市，目前計畫再關閉125家門市，包括已經確定關閉的近30家門店；同時今年將在現有百貨公司內，再開設50家網路商店以及7家獨立網路門市。Macy’s表示，預計裁員約2000人，佔公司員工總數的9%，這些變革相關的總成本將在4.5至4.9億美元（約新台幣135～148億元）之間。

在過去的五年裡，Macy’s的股票已經損失了超過一半的價值，市值跌至51億美元（約新台幣1536億元）。

Macy’s定於2月25日公佈2019第四季和全年銷的財務成績單。

其他專注於價值並提供線上快速交貨服務的零售商近年也有所成長，沃爾瑪（Wal-mart）的股價在過去一年裡增長近22%，而亞馬遜的市值也在週二超過1兆美元。



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