網紅惡作劇「罹患武漢肺炎」　害班機立即折返他坦承：想在網路博人氣

記者李振慧／綜合報導

武漢肺炎（2019新型冠狀病毒）疫情延燒各國，加拿大西捷航空(WestJet)近來一班從多倫多飛往牙買加的航班上，竟然有一名網紅謊稱自己得了武漢肺炎，導致整班班機被迫立即折返出發機場，目前已被警方逮捕。

來自加拿大旺市(Vaughan)的28歲男子波托克(James Potok) ，是一名有抱負的音樂家，在Instagram上擁有3萬多名粉絲，3日他搭乘西捷航空時，突然對機上243名乘客表示，「大家能注意一下我這邊嗎？我剛從有冠狀病毒的湖南首都回來，現在感覺不太舒服，謝謝。」

波托克坦承，自己當時這樣講只是想開個玩笑，並且打算將影像分享至Instagram上衝人氣，「如果我說自己身上有炸彈或有武器，人們當然會當場嚇壞，所以這對我來說只是開個玩笑而已」，結果全場當然沒有人覺得好笑，15分鐘後就被機上工作人員要求戴上口罩與手套，飛機也立即折返回多倫多皮爾遜機場。

波托克在醫療人員確認沒有任何症狀後，當場被警察逮捕，並且被指控惡作劇等罪名，將於3月9日在安大略省法院出庭，他事後表示，「我為我的無知感到非常抱歉，不了解這場流行病聽在人們的耳中，已成為恐懼的代名詞，我當時只想說這樣做能引起反應，但不覺得會違法，回想起來，這可能不是最好的選擇。」

▼西捷航空近來傳出，一名加拿大男子謊稱得武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）





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