武漢肺炎害慘手機出貨表現　調研：2020 Q1出貨量大降30%

▲武漢肺炎所影響的產業眾多，就連智慧型手機產業也受害。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／綜合報導

武漢肺炎疫情不僅害慘觀光、交通等產業，連帶地連手機產業也成「慘業」；根據Strategy Analytics最新報告指出，中國大陸2020年第一季度的智慧手機出貨量可能會大降30%。

報告中顯示，因為這波疫情影響，中國大陸的GDP成長表現與消費者支出都將暫緩，而這也進一步地影響了中國2020上半年的智慧手機市場表現。

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整體來說，由於新型冠狀病毒的影響，2020年全球智慧手機市場將會下滑2%，中國大陸智慧手機市場全年的手機出貨量將下滑5%；而中國第一季度的手機出貨量將大降30%。

Strategy Analytics分析，這是因為中國大陸生產了全球將近70%的智慧手機；這次受到武漢肺炎的影響，中國大陸境內延長了今年的過年連假，種種原因將導致生產工廠營運延遲，且對於全球供應鏈製造產生不利影響。

而武漢肺炎對於手機市場的影響目前已經出現，最好的例子就是華碩ROG 2最印度的銷售已開始出現供不應求的狀況。至於其他廠牌機款與配件，例如三星Galaxy S20系列的手機與配件都有可能受到這波疫情所影響。