台經院預估2020年整體製造業景氣為黃藍燈　表現可優於去年

▲台經院。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣經濟研究院今（5）日公布2019年12月製造業景氣燈號，受惠於美中雙方簽署第一階段貿易協議，有助於緩解市場觀望氣氛，且12月台股表現亮眼，使得廠商對景氣看法偏向樂觀，整體製造業景氣信號值由11月修正後為10.22分，增加0.93分至10.15分，燈號轉為代表景氣低迷的黃藍燈。總計2019年全年僅出現1次黃藍燈，其餘皆為藍燈，燈號表現遜於2018年。

台經院表示，主要原因在於，2019年台灣經濟受到全球需求疲弱與美中貿易戰波及，使得台灣出口成長自2018下半年開始減緩，2019前三季陷入衰退，第四季出口才由負轉正。

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在生產方面，資訊電子產業與傳統產業表現大不同，資訊電子產業儘管面臨全球需求疲弱影響，但受惠於轉單、供應鏈調整、高階半導體需求強勁等因素帶動，使得電子零組件業生產指數仍維持微幅正成長表現，不過傳統產業則受到美中貿易爭端、全球需求轉弱、原物料價格走低影響，使得機械設備業、基本金屬業及化學原材料業等傳統產業表現疲弱，加上2019年美中貿易協商反覆未定，廠商投資及營運多趨向保守，進而拖累整體製造業生產動能。

▼台經院公布2019年12月製造業燈號，點圖可放大。（圖／台經院提供）





展望2020年，在國內方面，受惠於國內半導體廠商持續精進先進製程、5G基礎建設陸續開展、台商回流升溫等因素，投資成為帶動台灣經濟成長的主要動能，對於製造業表現亦有所助益。

然而，仍有若干不確定因素影響國、內外景氣，如國際預測機構雖然普遍預期今年的全球經濟成長率將優於去年，不過對於美、中經濟展望看法皆較為悲觀，由於美、中兩大經濟體，同時為台灣最主要出口市場，若美、中經濟表現不如預期，也將使台灣經濟表現受到考驗。故製造業景氣小幅回溫，預估2020年整體製造業景氣燈號為黃藍燈，燈號表現優於去年。

另外，在細部產業而言，受惠於半導體需求回溫、新興應用趨勢擴展及我國業者製程領先優勢下，可望帶動相關產業之生產動能，故預估電子零組件業全年景氣為綠燈，而化學橡膠業與金屬機械業等傳統產業，則需要等到下半年才可望由衰退的藍燈轉為黃藍燈。