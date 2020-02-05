　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台經院預估2020年整體製造業景氣為黃藍燈　表現可優於去年

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台經院。（圖／記者余弦妙攝）

▲台經院。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣經濟研究院今（5）日公布2019年12月製造業景氣燈號，受惠於美中雙方簽署第一階段貿易協議，有助於緩解市場觀望氣氛，且12月台股表現亮眼，使得廠商對景氣看法偏向樂觀，整體製造業景氣信號值由11月修正後為10.22分，增加0.93分至10.15分，燈號轉為代表景氣低迷的黃藍燈。總計2019年全年僅出現1次黃藍燈，其餘皆為藍燈，燈號表現遜於2018年。

台經院表示，主要原因在於，2019年台灣經濟受到全球需求疲弱與美中貿易戰波及，使得台灣出口成長自2018下半年開始減緩，2019前三季陷入衰退，第四季出口才由負轉正。

請繼續往下閱讀...

在生產方面，資訊電子產業與傳統產業表現大不同，資訊電子產業儘管面臨全球需求疲弱影響，但受惠於轉單、供應鏈調整、高階半導體需求強勁等因素帶動，使得電子零組件業生產指數仍維持微幅正成長表現，不過傳統產業則受到美中貿易爭端、全球需求轉弱、原物料價格走低影響，使得機械設備業、基本金屬業及化學原材料業等傳統產業表現疲弱，加上2019年美中貿易協商反覆未定，廠商投資及營運多趨向保守，進而拖累整體製造業生產動能。

▼台經院公布2019年12月製造業燈號，點圖可放大。（圖／台經院提供）

▲▼台經院公布2019年12月製造業燈號。（圖／台經院提供）

展望2020年，在國內方面，受惠於國內半導體廠商持續精進先進製程、5G基礎建設陸續開展、台商回流升溫等因素，投資成為帶動台灣經濟成長的主要動能，對於製造業表現亦有所助益。

然而，仍有若干不確定因素影響國、內外景氣，如國際預測機構雖然普遍預期今年的全球經濟成長率將優於去年，不過對於美、中經濟展望看法皆較為悲觀，由於美、中兩大經濟體，同時為台灣最主要出口市場，若美、中經濟表現不如預期，也將使台灣經濟表現受到考驗。故製造業景氣小幅回溫，預估2020年整體製造業景氣燈號為黃藍燈，燈號表現優於去年。

另外，在細部產業而言，受惠於半導體需求回溫、新興應用趨勢擴展及我國業者製程領先優勢下，可望帶動相關產業之生產動能，故預估電子零組件業全年景氣為綠燈，而化學橡膠業與金屬機械業等傳統產業，則需要等到下半年才可望由衰退的藍燈轉為黃藍燈。

ET快訊
滯留武漢台灣人回不來了！陸委會：今明兩天不會有加班機返台
LIVE／武漢台商返台深夜變卦　陸委會緊急記者會說明
人事行政總處拍板！公務員請防疫照顧假14天給假不給薪
陳時中起床第一件事先看留言！繼續跑行程發聲了
蔣智賢爆婚外情「激喇低胸辣妹」　悍將發聲明說話了
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

武漢肺炎害慘手機出貨表現　調研：2020 Q1出貨量大降30%

台經院預估2020年整體製造業景氣為黃藍燈　表現可優於去年

越捷航空去年獲利成長近三成　持續拓展印度航空版圖

是你嗎？11、12月期統一發票13幸運兒中千萬大獎　只花10元買報紙就中大獎

新台幣大漲逾1角！　逼近30元整數關卡

把握低點換匯！日圓匯價急殺跌破0.28元　創兩周以來新低

美股飆漲激勵！台股開盤上漲45點　站上11,600點

美股道瓊大漲407點　台指期開盤上揚69點

延後開學嚇壞家長　台達電DeltaMOOCx線上數理免費課程照常上

南亞科1月營收為近三月高點　防疫照顧假是否給薪「仍在研議中」

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢肺炎害慘手機出貨表現　調研：2020 Q1出貨量大降30%

台經院預估2020年整體製造業景氣為黃藍燈　表現可優於去年

越捷航空去年獲利成長近三成　持續拓展印度航空版圖

是你嗎？11、12月期統一發票13幸運兒中千萬大獎　只花10元買報紙就中大獎

新台幣大漲逾1角！　逼近30元整數關卡

把握低點換匯！日圓匯價急殺跌破0.28元　創兩周以來新低

美股飆漲激勵！台股開盤上漲45點　站上11,600點

美股道瓊大漲407點　台指期開盤上揚69點

延後開學嚇壞家長　台達電DeltaMOOCx線上數理免費課程照常上

南亞科1月營收為近三月高點　防疫照顧假是否給薪「仍在研議中」

貨車故障停路邊　Gogoro騎士不慎撞上...失去生命跡象

台南新興86生活圈竄起　建商鎖定首購客！500多萬買3房最夯

奧斯卡大解密！小丑影帝位不保？柯佳嬿女神轉諧星？！攜兩盛世美男大玩諧音梗

日職／陳冠宇將與球團討論6搶1　春訓先拚開幕一軍

【武漢肺炎】為什麼防疫措施會有加碼效應？

淡水小貨車拋錨停靠路邊　機車騎士追撞後車斗噴飛喪命

訪美爭取加入WHO？　賴清德會美參議員「應從國際組織獲得正確疫情資訊」

快訊／確診3名台灣人想回台治療　陸委會：跟檢疫中心確認！

滯留大陸台灣民眾　國台辦：確診3例、疑似2例均安排就醫

怕台南西港糖鐵不見！民團求助無門喊話小英「快出面救文資」

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

財經熱門新聞

霸氣企業「防疫照顧假」照給14天全薪！　各大企業態度總整理一次看

美國連續2天開盤大漲　狂飆450點

即／大樂透3億頭獎　今晚獎號出爐

把握低點換匯！日圓匯價急殺跌破0.28元　創兩周以來新低

11、12月期統一發票　13幸運兒中千萬大獎

9家外送發票　一次看懂

台達電DeltaMOOCx線上課程照常上

南亞科防疫照顧假是否給薪「仍在研議中」

公股銀武漢14位台籍員工　僅1位回台

年後轉職來搶鐵飯碗　國營事業明公佈複試名單「起薪36K起跳！」

佛心！一銀、彰銀給14天有薪防疫照顧假

哈日族心痛！日圓匯價創一個半月新高　換新台幣5萬少吃5碗拉麵

新台幣大漲逾1角！　逼近30元整數關卡

外傳口罩原料短缺？經部：原料供應無虞、新產線三月起陸續上線

更多熱門

相關新聞

5G需求、農曆年前備貨帶動 12月工業生產指數117.11「創史上新高！」

5G需求、農曆年前備貨帶動 12月工業生產指數117.11「創史上新高！」

經濟部今（22）日公佈2019年12月工業動向指數為117.11，年增5.99%，不僅連續第二個月正成長，更創歷年單月新高。

武漢肺炎升溫為2020經濟增添變數　台經院：後續仍要觀察

武漢肺炎升溫為2020經濟增添變數　台經院：後續仍要觀察

台經院：2020經濟有望觸底回升　上修GDP成長率至2.67%

台經院：2020經濟有望觸底回升　上修GDP成長率至2.67%

過半CEO看壞全球景氣　營收也不具信心

過半CEO看壞全球景氣　營收也不具信心

國泰金：民眾對景氣看法26個月來首轉正向

國泰金：民眾對景氣看法26個月來首轉正向

關鍵字：

景氣製造業台經院

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 家外媒體 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

WHO：健康民眾戴口罩感染武漢肺炎風險更高

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

雪碧「偷生女賴帳17萬」霸住月子中心15天

史瓦帝尼WHO神安排　發言一口氣唸完

南京、寧波、福州封城！累計27座城市封管

今晚冷空氣發威！中部以北下探13度

更多

最夯影音

更多
進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面