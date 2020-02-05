巴拿馬重刑犯殺5華裔大學生　3警察協助2度逃獄

▲巴拿馬已發出紅色警報。（影／翻攝自youtube／La Estrella de Panamá）

實習記者崔子柔／綜合報導

重刑犯文圖拉（Gilberto Ventura Ceballo）10年前在巴拿馬城西郊佐列拉市綁架並殺害5名華裔大學生，他在昨日監獄清點時被通報失蹤，監視器畫面顯示可能是由3名警察協助逃逸。

綜合外媒報導，44歲的文圖拉2016年就在律師的協助下扮女裝成功逃獄過，隔年因用偽造哥倫比亞護照在哥斯大黎加經營雜貨店被逮，送回巴拿馬後被判刑50年並因逃獄罰1000美元。

監視器畫面顯示，文圖拉3日晚間10點還在獄中，而他逃獄的過程顯然有警察協助，目前涉案者皆已被免職並收押。

文圖拉10年前分別在不同的時間點綁架5名華裔大學生並殺害，且在取得贖金後將他們的屍體埋在一間屋子裡。當時的案子也有警員參與。

@ProtegeryServir informa que se ofrece recompensa de B/.30.000 a quien de información que permita la recaptura de Gilberto Ventura Ceballos, evadido del Centro Penitenciaro La Nueva Joya. #UnidosLoHacemos pic.twitter.com/ad1jN8YIKR — Migración Panamá (@migracionpanama) February 4, 2020

▲巴拿馬開出重賞。（圖／翻攝自推特／@migracionpanama）

國家警察指出，文圖拉不僅偽造身份，甚至進行外科手術來擦除自己的指紋，避開移民署和警方的懷疑。巴拿馬國際刑警分局已發出紅色通報，不僅監獄周邊地區須全面攔查車輛，同時懸賞3萬美元欲讓文圖拉歸案。