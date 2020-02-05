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越捷航空去年獲利成長近三成　持續拓展印度航空版圖

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▲對於致力於永續經營之低成本航空公司，業外收入已成為越捷航空成功主要因素，其毛利率超過九成。（圖／越捷航空提供）

▲對於致力於永續經營之低成本航空公司，業外收入已成為越捷航空成功主要因素，其毛利率超過九成。（圖／越捷航空提供）

記者林淑慧／台北報導

受惠機上服務、貨物運輸等業外收入成長，越南低成本航空越捷航空2019年航空運輸營收達新台幣535.95億元，獲利約新台幣51.29億元，相較2018年同期大增近三成；展望後市，越捷表示，將鎖定12億人口的印度市場，持續拓展國際航空版圖。

依據財報，越捷2019年航空運輸營收與獲利潤，相較2018年同期分別增長21.4%及29.3%，而業外營收達約新台幣678.9億元，獲利亦穩定成長達新台幣65.32億元。

請繼續往下閱讀...

針對去年營運持續成長，越捷航空表示，公司推動額外加值服務、貨物運輸收入與機上服務（餐飲、免稅商品）奏效，推升去年航空業外收入約達新台幣148.03億元，比2018年同期增長達35.2%。

越捷航空主管指出，2019年越捷業外收入於整體航空運輸總收益占比也從2018年之25.4%提升至30%。對於致力於永續經營之低成本航空公司，業外收入已成為越捷航空成功主要因素，其毛利率超過九成。

另外，依據在線租車分銷系統供應商CarTrawler 2019年鑑調查報告，針對輔助收入占航空運輸總收入的比例排名，越捷航空為全球第12名。

越捷於2019年增加22條國際航線，包括越南連接至台灣、日本、香港、印尼及印度等地，其國際飛行版圖拓展成長為24%。此外，去年承載近2,500萬人次旅客，與2018年同期相比增加28%。

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