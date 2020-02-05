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想捐款被拒絕！　七旬老太太痛哭「堅持捐到底」

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▲大陸老太太捐款遭拒，傷心大哭。（圖／翻攝 環球時報）

▲老太太捐款遭拒，傷心大哭。（圖／翻攝 環球時報）

記者任以芳／綜合報導

武漢肺炎疫情衝擊大陸士氣，各地傳出善心人士義舉，無錫江陰周莊鎮東林村一位73歲的老太太徐美英無法盡一己之力，原因是想要捐款被拒絕，當場傷心大哭。

根據大陸媒體報導，這位徐老太太家住無錫鄉下一個小鄉村，日子過得十分清苦。當地村委會轉述，徐老太太（4日）來到村委會，從袋子裡掏出一大疊百元鈔票，表態要捐款。村書記數一數發現有9000元！（單位：人民幣，同下），老太太說，「疫情這麼嚴重，大家都在一線拼命，這錢一定要捐出來。」

▲大陸老太太捐款遭拒，傷心大哭。（圖／翻攝 環球時報）

▲最後村委會收下善款，開出收據，答應老太太及時捐出。（圖／翻攝 江蘇新聞

村委會當場拒絕徐老太太的善款，因為這筆錢實在得來不易。老太太每個月只有固定330元收入，平常靠拾荒撿垃圾維生，這筆9千元幾乎是她最後家當，村委會不忍收下，他說，「這已經不是徐老太太第一次想要捐款。年前也捐2000元善款，幫助村裡的貧困戶改善生活。」

最後，老人家在現場傷心大哭，狂擦眼淚，拜託村書記收下捐款。還特地回家再拿1千元，湊足整整1萬元，堅持捐款到底。最後，村委會收下老太太地愛心捐款，開出一張收條，答應會幫及時捐出，徐老太太無私的愛也感動在場所有的人。

▲大陸老太太捐款遭拒，傷心大哭。（圖／翻攝 環球時報）

▲大陸不法份子假賣口罩詐騙。（圖／翻攝 東方時報）

正值大陸對抗疫情期間，不少民眾發揮捐贈愛心，也讓不法分子有機可趁，招搖撞騙。鄭州一名張先生在社交平台看到賣口罩的消息，和朋友集資6萬元購買口罩，打算捐贈到武漢疫區。結果，支付1萬元訂金後，張先生到指定地點取貨，發現對方電話聯繫不上，才知道自己上當受騙。

張先生事後報警，鄭州警方在4個小時逮捕詐騙嫌疑人，幫忙追回被騙資金。不過，類似詐騙事件不斷發生在大陸各地上演，很多人愛心被利用，像是虛假口罩廣告詐騙，推銷防疫藥品詐騙，親屬感染為名的各種新騙術，讓大陸警方十分頭疼。

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