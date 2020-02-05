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22歲年輕媽冒莫名瘀青　罹患「急性骨髓性白血病」一周後離世

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▲▼瘀青。（圖／記者謝承恩攝）

▲年輕媽媽阿姆斯壯身上突然有大塊瘀青。（示意圖／記者謝承恩攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

英國利物浦（Liverpool）22歲年輕媽媽阿姆斯壯（Sarah Armstrong）某天發現自己的手臂莫名出現超大的瘀青，卻沒有印象有被什麼撞過，當她去醫院檢查時發現自己罹患「急性骨髓性白血病」，儘管馬上接受治療，一個星期之後還是敵不過病魔而喪命。

根據liverpoolecho報導，阿姆斯壯是診所助理，家中有一個2歲大的女兒，某天下班後覺得[身體不適，有頭暈、疲倦等流感的症狀，以為自己得了流感，但她認為可能是因為在診所上班而不小心被感染，也就沒有特別去注意。直到隔天早上因為感受到酸痛感而醒來，意外發現手臂上有大塊的瘀青，但不記得自己有撞到東西。

在好友的建議下決定要去看醫生，結果被診斷罹患「急性骨髓性白血病」，當下阿姆斯壯立刻接受化療，儘管這是個壞消息，但她依然保持的正面的態度去面對，她表示，「我很確定我會戰勝它！」1月29日阿姆斯壯開始接受治療，但到了第三天病情變的惡化，最終能不敵病魔而喪命。

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