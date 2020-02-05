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美教授研發武漢肺炎病毒試劑　可望2小時驗出結果

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▲武漢肺炎疫情延燒，新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲武漢肺炎疫情延燒，全球多處出現確診病例。（示意圖／路透社）

記者郭卉寧／綜合報導

武漢肺炎迅速在全球蔓延，目前所使用的檢測工具花費時間太冗長，導致無法有效防範疫情擴散，因此美國至少有兩組研究團隊，正以基因編輯技術「CRISPR」，開發新型病毒檢測工具，除了可望在1至2小時內測出病毒檢測結果外，也期盼能在潛伏期就偵測到病毒，給予病患完善治療，並有效控制疫情。

根據《The Mercury News》報導，由加州大學教授邱華彥所主導的研究團隊，打算利用CRSIPR基因編成技術，研發快篩試劑，在1至2小時內得出武漢肺炎檢測結果，邱華彥表示，如果樣本有病毒的基因序列，含有CRSIPR技術的特殊試紙就會變色，快速讀出檢測結果，「我們要做的是在臨床樣本中，找到任何及可能病原的特定序列相容的東西，不管是病毒、細菌、菌類或寄生蟲。」

不過，研究團隊仍在等待美國疾病管制暨預防中心（CDC）或加州政府的細胞樣本，目前只能透過中國科學家公開的基因密碼來分析病毒，因此該技術能停留在研究階段。

▲▼新型冠狀病毒，武漢肺炎。（圖／路透）

▲美國有研究團隊正積極開發新試劑，盼快速檢測出病毒。（示意圖／路透社）

另外，美國也有其他研究單位正積極開發相關測試技術，位在麻州劍橋的夏洛克基因診斷公司（Sherlock Biosciences），採用哈佛大學與麻省理工大學共同創立的布洛德研究所中，張鋒團隊所開發的CRISPR專利技術，希望能在潛伏期就偵測到病毒，預防疫情持續擴散。

據了解，CRISPR是一種存在於細菌中的一種基因，其會保留該細菌曾經攻擊過的病毒基因片段，透過自身的基因庫檢測出病毒的存在，並率先偵測到入侵的病毒，摧毀其DNA，避免病毒造成傷害。然而，現有的檢測含檢體運送需花費較長時間，新試劑若成功研發，預估2小時內就能篩檢病患，可及早發現、治療，抑制疫情蔓延。

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