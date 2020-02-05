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前急診室醫生：「勤洗手」比隨時隨地戴口罩更有效防疫！

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▲▼防疫,清潔,洗手,消毒,衛生。（圖／記者周宸亘攝）

▲「勤洗手」能夠有效的防疫。（圖／記者周宸亘攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

大陸武漢肺炎疫情持續延燒，口罩成為人人必備的防疫用品。一名曾擔任過急診室醫生的網友表示，「勤洗手」比戴口罩更能有效的防疫。雖然病毒通過空氣中的飛沫傳播，但是在戶外傳染病並不會那麼容易就通過空氣傳播，反而是碰觸有病毒附著的物體表面，之後再接觸到自己的口鼻較容易感染。

根據《紐約時報》報導，羅森塔爾（Elisabeth Rosenthal）曾是一名急診室醫生，後轉行當記者，她在日前發表對於新型冠狀病毒的看法。她在文中寫道，「在戶外傳染病沒有那麼容易通過空氣傳播，如果一個口罩可能攔截了本來會進入身體的病毒的話，這個口罩本身就已經被汙染了，所以如果想要得到保護，也許每一次外出時都要更換新的口罩」，其實只需要在無法避免的擁擠封閉空間裡戴口罩就可以。

羅森塔爾接著表示，「對我來說，更大的擔憂是通過『染菌雜物』的傳播。當病毒污染了某個表面，例如鞋子、把手或是紙巾，當你觸摸的那個表面，再用手摸臉或是摳鼻子，很容易因此而感染。」她也提到2002年的SARS，但是SARS比新型冠狀病毒更致命，SARS導致了10%的感染者死亡。

▲▼防疫,人潮,口罩,街頭,鬧區,下班人潮。（圖／記者周宸亘攝）

▲防疫期間，許多人出門都戴著口罩。（圖／記者周宸亘攝）

當年SARS爆發時，學校制定了一系列簡單的預防措施，提醒家長「不要送生病的孩子去學校」，學校也會在校門口用耳溫槍檢查學生是否發燒，午餐時也禁止共享食物。此外，老師每天會帶著孩子們在教室裡頻繁的洗手，邊洗還邊唱「洗手歌」，以確保洗手時間足夠長，而不只是沾沾水就了事。

羅森塔爾表示，「採取了這些預防措施後，我看到了一個公共衛生奇蹟，北京國際學校不僅沒有孩子感染SARS，而且在幾個月的時間裡幾乎沒有學生生病，沒有腸道感染，沒有普通感冒，出勤率近乎完美。」她也呼籲大家，勤洗手也許比隨時隨地戴著口罩，更能有效的防止病毒。

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