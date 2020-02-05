兄弟鬧出走心好累　「凱特媽」成威廉王子大靠山

▲消息人士指出，威廉在15歲時就失去母親黛安娜，卡蘿對他而言就像是另一個媽媽。（影／翻攝自youtube）

實習記者崔子柔／綜合報導

哈利王子與梅根結婚不到兩年，為了追求自我宣布退出英國皇室，引起外界極大的注目，王室其他成員也備感壓力。岳母卡蘿‧密道頓（Carole Middleton）對威廉王子的協助與支持讓他和妻子凱特順利度過難關。

綜合外媒報導，英國王室專家鄧皮爾（Phil Dampier）表示，對威廉和凱特來說，出身勞工家庭的卡蘿能賦予他們強大的力量。卡蘿非常堅強，也把自己的事業經營得當，有過人的意志力。

鄧皮爾表示，卡蘿花很多時間陪伴威廉及3個外孫，現在哈利夫婦離開王室，讓威廉和凱特的責任加重，卡蘿就在他們需要時陪在身邊，幫忙照顧孩子。

▲卡蘿和外孫喬治王子。（影／翻攝自youtube）

鄧皮爾說，威廉的岳父母在經營「派對百貨」（Party Pieces）公司，是他在中產階級的靠山，也能讓他保持務實。

在 Instagram 查看這則貼文 Party Pieces（@partypieces）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 4 日 上午 6:18 張貼

▲卡蘿夫婦經營的公司。（圖／翻攝自instagram／@partypieces）

消息人士透露，在哈利夫婦到加拿大後，威廉和凱特就常去伯克郡（Berkshire）拜訪卡蘿夫婦。卡蘿也會到劍橋的諾福克安默大宅（Anmer Hall）去陪伴他們一家。