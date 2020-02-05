武漢肺炎重創國際原油價格　紐約期油一度失守50美元

▲中國每天約要消耗1400萬桶石油。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

國際原油價格自從一月份的高點下跌了20％之後，已經達到1年來的最低水平，石油輸出國家組織和夥伴國（OPEC+）召開會議，討論如何應對武漢肺炎帶來的影響。據BBC報導，為穩定油價，包含俄羅斯在內的OPEC+組織正考慮要減產50萬桶，如果情況持續惡化，不排持進一步減產的可能性。

武漢肺炎疫情持續蔓延，國際原油價格受到重挫，紐約期油在4日一度失守50美元，因為疫情的關係，雖然時逢農曆年假，但中國國民大多在家中，取消走春、旅行的行程，工廠、超市和商店等場所也都暫停營業，導致中國汽機車、機械使用量下降，以及因為禁航的關係，全球飛往中國的航班大大減少，影響了石油需求量。

根據BBC報導，中國是世界第2大經濟體，但每日原油消費量已下降了20％，已經相當於英國和義大利的日需求總合，中國石油化工股份有限公司每日加工的原油量也削減了12％，約為60萬桶，達到10年來最大的降幅。

▲國際石油輸出組織秘書長穆罕默德·薩努西·巴金多（Mohammed Sanusi Barkindo）。（圖／達志影像／美聯社）

需求的急劇下降是中國商業活動減少的明顯徵兆，中國社會科學院的經濟學家張明表示，疫情可能會使中國2020年前3個月的年經濟增長率降至5％以下。

國際貨幣基金組織（IMF）董事總經理克里斯塔琳娜·基奧爾吉耶娃（Kristalina Georgieva）表示，這種流行病在短期內可能會減緩世界經濟增長，但還必須評估遏制冠狀病毒的傳播以及這種行動的有效性，才可以進一步去預測。