是你嗎？11、12月期統一發票13幸運兒中千萬大獎　只花10元買報紙就中大獎

▲財政部今日下午將公布去年11月、12月期統一發票中獎名單。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（5）日下午將公布108年11、12月期中獎發票中獎名單和張數，本期1000萬元特別獎中獎號碼為「59647042」中獎張數13張；200萬元特獎中獎號碼「01260528」中獎張數18張，創下歷史次高紀錄。

此外，除了Google以外，許多知名的跨境電商也陸續在11月、12月開統一發票，是否也會有幸運兒中獎，受到外界矚目。財政部公布，本期統一發票中獎者領獎期間自今年2月6日起至5月5日止，中獎人要記得把握機會在期限內領獎喔。

請繼續往下閱讀...

在財政部公布中獎名單之前，其他連鎖通路、超商也已陸續公布統一發票中獎名單與清冊。小七本期有3位千萬元發票得主，其中有1位只花10元買報紙就中了千萬大獎；全家也有1位消費者買23元罐裝咖啡，就中了大獎；全聯也有1位幸運兒購買食品花了575元，就中了千萬元。

統一超商表示，全台小七共有3位消費者獲得千萬大獎，一人在台中市南屯區黎明東門市購買119元的三明治、咖啡；一人在桃園市中壢區學屋門市購買35元零食；一人則在桃園市中壢區耀康門市購買10元報紙。特獎200萬元部分也共有3位得獎者；一人在新竹縣新埔門市購買共160元的統一麵包及報紙；一人在高雄市中東門市購買共15元的飲料；一人在新北市淡水區金沙門市則購買民生用品共花費120元。

全家表示，11、12月統一發票共開出1組特別獎1000萬元，於苗栗自治店，消費者花費23元購買罐裝咖啡幸運中獎。特獎200萬元開出2組，分別自竹東新市店及新營車站店開出，其中新營車站店消費者花費59元購買「全家」大口飯糰加巧克力牛奶的早餐促，幸運獲獎。

全聯本期統一發票共開出1張特別獎（1000萬元）及1張特獎（200萬元），其中開出特別獎的門市為新北市中和安邦店，中獎幸運兒花了575元購買鮭魚、味精、青花菜、菠菜等商品。至於特獎中獎發票，則由新北市深坑平埔店開出，幸運得主只花了42元購買礦泉水，就受到財神爺眷顧。

▼108年11、12月統一發票中獎號碼。（圖／記者王昕製圖）