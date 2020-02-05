　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

是你嗎？11、12月期統一發票13幸運兒中千萬大獎　只花10元買報紙就中大獎

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼統一發票兌獎APP線上領獎。（圖／記者許力方攝）

▲財政部今日下午將公布去年11月、12月期統一發票中獎名單。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（5）日下午將公布108年11、12月期中獎發票中獎名單和張數，本期1000萬元特別獎中獎號碼為「59647042」中獎張數13張；200萬元特獎中獎號碼「01260528」中獎張數18張，創下歷史次高紀錄。

此外，除了Google以外，許多知名的跨境電商也陸續在11月、12月開統一發票，是否也會有幸運兒中獎，受到外界矚目。財政部公布，本期統一發票中獎者領獎期間自今年2月6日起至5月5日止，中獎人要記得把握機會在期限內領獎喔。

請繼續往下閱讀...

在財政部公布中獎名單之前，其他連鎖通路、超商也已陸續公布統一發票中獎名單與清冊。小七本期有3位千萬元發票得主，其中有1位只花10元買報紙就中了千萬大獎；全家也有1位消費者買23元罐裝咖啡，就中了大獎；全聯也有1位幸運兒購買食品花了575元，就中了千萬元。

統一超商表示，全台小七共有3位消費者獲得千萬大獎，一人在台中市南屯區黎明東門市購買119元的三明治、咖啡；一人在桃園市中壢區學屋門市購買35元零食；一人則在桃園市中壢區耀康門市購買10元報紙。特獎200萬元部分也共有3位得獎者；一人在新竹縣新埔門市購買共160元的統一麵包及報紙；一人在高雄市中東門市購買共15元的飲料；一人在新北市淡水區金沙門市則購買民生用品共花費120元。

全家表示，11、12月統一發票共開出1組特別獎1000萬元，於苗栗自治店，消費者花費23元購買罐裝咖啡幸運中獎。特獎200萬元開出2組，分別自竹東新市店及新營車站店開出，其中新營車站店消費者花費59元購買「全家」大口飯糰加巧克力牛奶的早餐促，幸運獲獎。

全聯本期統一發票共開出1張特別獎（1000萬元）及1張特獎（200萬元），其中開出特別獎的門市為新北市中和安邦店，中獎幸運兒花了575元購買鮭魚、味精、青花菜、菠菜等商品。至於特獎中獎發票，則由新北市深坑平埔店開出，幸運得主只花了42元購買礦泉水，就受到財神爺眷顧。

▼108年11、12月統一發票中獎號碼。（圖／記者王昕製圖）

▲▼108年11、12月統一發票中獎號碼。（圖／記者王昕製圖）

ET快訊
滯留武漢台灣人回不來了！陸委會：今明兩天不會有加班機返台
LIVE／武漢台商返台深夜變卦　陸委會緊急記者會說明
人事行政總處拍板！公務員請防疫照顧假14天給假不給薪
陳時中起床第一件事先看留言！繼續跑行程發聲了
蔣智賢爆婚外情「激喇低胸辣妹」　悍將發聲明說話了
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

武漢肺炎害慘手機出貨表現　調研：2020 Q1出貨量大降30%

台經院預估2020年整體製造業景氣為黃藍燈　表現可優於去年

越捷航空去年獲利成長近三成　持續拓展印度航空版圖

是你嗎？11、12月期統一發票13幸運兒中千萬大獎　只花10元買報紙就中大獎

新台幣大漲逾1角！　逼近30元整數關卡

把握低點換匯！日圓匯價急殺跌破0.28元　創兩周以來新低

美股飆漲激勵！台股開盤上漲45點　站上11,600點

美股道瓊大漲407點　台指期開盤上揚69點

延後開學嚇壞家長　台達電DeltaMOOCx線上數理免費課程照常上

南亞科1月營收為近三月高點　防疫照顧假是否給薪「仍在研議中」

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢肺炎害慘手機出貨表現　調研：2020 Q1出貨量大降30%

台經院預估2020年整體製造業景氣為黃藍燈　表現可優於去年

越捷航空去年獲利成長近三成　持續拓展印度航空版圖

是你嗎？11、12月期統一發票13幸運兒中千萬大獎　只花10元買報紙就中大獎

新台幣大漲逾1角！　逼近30元整數關卡

把握低點換匯！日圓匯價急殺跌破0.28元　創兩周以來新低

美股飆漲激勵！台股開盤上漲45點　站上11,600點

美股道瓊大漲407點　台指期開盤上揚69點

延後開學嚇壞家長　台達電DeltaMOOCx線上數理免費課程照常上

南亞科1月營收為近三月高點　防疫照顧假是否給薪「仍在研議中」

【武漢肺炎】為什麼防疫措施會有加碼效應？

淡水小貨車拋錨停靠路邊　機車騎士追撞後車斗噴飛喪命

訪美爭取加入WHO？　賴清德會美參議員「應從國際組織獲得正確疫情資訊」

快訊／確診3名台灣人想回台治療　陸委會：跟檢疫中心確認！

滯留大陸台灣民眾　國台辦：確診3例、疑似2例均安排就醫

怕台南西港糖鐵不見！民團求助無門喊話小英「快出面救文資」

武漢肺炎／必看！搶口罩前得先知道的5重點～

北市居家檢疫失聯者都找到了！　黃珊珊：跑出去的人應嚴正處置

不斷更新／日郵輪10例確診「其中2例為澳籍」均無重症　3700人隔離檢測中

Google相簿出包！私人影片可能誤傳至陌生人相簿中

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

財經熱門新聞

霸氣企業「防疫照顧假」照給14天全薪！　各大企業態度總整理一次看

美國連續2天開盤大漲　狂飆450點

即／大樂透3億頭獎　今晚獎號出爐

把握低點換匯！日圓匯價急殺跌破0.28元　創兩周以來新低

11、12月期統一發票　13幸運兒中千萬大獎

9家外送發票　一次看懂

台達電DeltaMOOCx線上課程照常上

南亞科防疫照顧假是否給薪「仍在研議中」

公股銀武漢14位台籍員工　僅1位回台

年後轉職來搶鐵飯碗　國營事業明公佈複試名單「起薪36K起跳！」

佛心！一銀、彰銀給14天有薪防疫照顧假

哈日族心痛！日圓匯價創一個半月新高　換新台幣5萬少吃5碗拉麵

新台幣大漲逾1角！　逼近30元整數關卡

外傳口罩原料短缺？經部：原料供應無虞、新產線三月起陸續上線

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 家外媒體 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

WHO：健康民眾戴口罩感染武漢肺炎風險更高

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

雪碧「偷生女賴帳17萬」霸住月子中心15天

史瓦帝尼WHO神安排　發言一口氣唸完

南京、寧波、福州封城！累計27座城市封管

今晚冷空氣發威！中部以北下探13度

更多

最夯影音

更多
進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面