武漢封城！紐澳聯合包機撤僑…在「露營車」上隔離　英美承諾再派專機

▲美國撤僑班機。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

武漢自上月23日封城後，各國紛紛開始撤離當地僑民，英國預計在派出第2架包機前往武漢，美國也計畫在6日安排更多撤僑班機。另外，紐西蘭、澳洲與部分太平洋島國的聯合撤僑包機，也預定在5日晚間返抵奧克蘭（Auckland ），總計接回193位僑民。

紐西蘭外交部指出，由紐西蘭航空（Air New Zealand）派出的撤僑包機，預計在5日晚間18時左右，抵達奧克蘭；機上共有193位僑民，包含100位紐西蘭公民、23位澳洲公民，以及70位太平洋島國公民。

澳洲僑民將在抵達後，轉移至聖誕島（Christmas Island）隔離14天，其餘則在北奧克蘭某軍事基地中的「露營車」內隔離，親友可送物資到現場。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）發布聲明表示，英國外交部預計派出第2架包機前往武漢，「這也是最後一架包機，以幫助所有留在湖北的英國公民及其家屬離開。」英國外交部4日也更新對中國的旅遊建議，「如果您在中國並且有能力離開，應該這樣做」，此外，目前也已經關閉英國駐重慶領事館，希望能有效降低疫情擴散的風險。

美國國務院指出，該國預計在6日安排更多包機，已協助美國公民撤離。美國先前已派出2架包機至武漢，共載回550名乘客，據了解，一架包機將飛抵聖地亞哥的「米拉馬海軍陸戰隊航空站」；另一架則前往「特拉維斯空軍基地」。

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