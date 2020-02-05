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「武漢肺炎」易釀歧視！BBC：正式官方名稱將出爐

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▲武漢肺炎疫情延燒，新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲「新型冠狀病毒」的正式官方名稱將在未來幾天出爐。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

「武漢肺炎」目前由世界衛生組織（WHO）暫時定名為「2019-nCoV」，不過這個名字難以記憶，讓各國政府媒體皆使用不同的「暱稱」。科學家向BBC表示，這種作法容易造成對特定族群、文化的歧視，因此正密切研擬正式官方名稱，預計在未來幾天就會公布。

BBC報導指出，為了區分新型冠狀病毒所造成的疫情，WHO先將病毒名稱暫定為2019-nCoV，其中「2019」代表發現年份、「n」代表新型，「CoV」則代表冠狀病毒（coronavirus）。約翰霍普金斯衛生安全中心教授沃森（Crystal Watson）表示，現在的名字不容易使用，媒體、政府和公眾都用其他名字來稱呼這種病毒。

沃森指出，正式命名病毒的任務，是由國際病毒分類委員會（ICTV）負責，通常要花上一段時間，但隨著疫情不斷擴散，科學家們正密切開會，目前正式名稱已經交給科學雜誌，預計在未來幾天就能正式發表。

「武漢肺炎」的正式命名的急迫性，是基於社群媒體的發達，許多非官方的名稱在各國流行，若不即時更正，會造成不必要的歧視，且難以收回。例如，2009年的H1N1病毒被稱為「豬流感」，導致埃及宰殺了所有的豬，事實上它是由人傳播的，而不是豬；另外，中東呼吸症候群（MERS）的命名也被批評歧視特定族裔、地區。

當時，WHO更發出聲明表示，「某些疾病的名稱會引發對特定宗教、族群強烈反感，替旅行、商業貿易設下不合理的障礙，並引發對動物的不必要屠殺。」因此新型冠狀病毒的命名不能包含地理位置、人名、動植物名稱，以及特殊的文化或職業。

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