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美參院外委會領袖群「會晤賴清德」　主席力挺台灣納入國際防疫行動

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▲美國參議院外交委員會主席里施（Jim Risch）、高級成員梅南德茲（Bob Menendez）與賈德納（Cory Gardner）4日與台灣準副總統賴清德（William Lai）會晤。（圖／翻攝United States Senate Committee on Foreign Relations）

▲台灣準副總統賴清德與美國參院外交委員會成員賈德納（左1）、主席里施（左2）及高級成員梅南德茲（右1）會晤。（圖／翻攝United States Senate Committee on Foreign Relations）

記者吳美依／綜合報導

美國參議院外交委員會主席里施（Jim Risch）、高級成員梅南德茲（Bob Menendez）與賈德納（Cory Gardner）4日與準副總統賴清德（William Lai）會晤。他們提到，很期待未來與蔡英文總統、賴清德領導的新政府密切合作，加強經貿、國安等雙邊關係，也對於國際防疫行動應納入台灣一事表達支持。

參院外委會領袖群4日在國會大廈與賴清德會晤。主席里施表示，「我對於台灣被全面納入世界（組織）、應對新型冠狀病毒，表達支持。受影響國家從世界衛生組織與國際健康專家方面接收必要資訊，這件事非常迫切。基於情勢發展，我鼓勵全面合作與透明化。」

里施提到，台灣是愛達荷州（Idaho）第二大貿易夥伴，也是美國重要經濟盟友，期待未來與賴清德合作，「全面支持發展台灣與美國之間的自由貿易協議。」

▲美國參議院外交委員會主席里施（Jim Risch）、高級成員梅南德茲（Bob Menendez）與賈德納（Cory Gardner）4日與台灣準副總統賴清德（William Lai）會晤。（圖／翻攝United States Senate Committee on Foreign Relations）

▲美國參議院外交委員會領袖群4日與台灣準副總統賴清德（William Lai）會晤。（圖／翻攝United States Senate Committee on Foreign Relations）

梅南德茲表示，很期待未來與蔡英文總統、賴清德領導的新政府密切合作，「加強把美國與台灣人民連結在一起的樞紐。不論雙邊國安或經濟與貿易關係，台美關係的重要性如何強調都不過份。」

賈德納是亞太國際網路安全政策外交關係小組委員會主席。他說，「基於武漢新型冠狀病毒在全球傳播，我要向WHO排除台灣的行為表達擔憂」，重申美國國會將繼續根據《台灣關係法》、《台灣旅行法》與《亞洲保證倡議法》為台灣發聲，「我們支持台灣彈性且自由的民主，進一步發展台灣人民與美國之間的友誼連結，是很重要的一件事。」

根據《美國之音》報導，賴清德稍後出席「國際宗教自由圓桌論壇」時提到，台灣將與美國與國際社會合作，一起實現保障宗教自由的共同目標。國務院「國際宗教自由事務無任所大使」布朗巴克（Sam Brownback）也出席，他以「台灣副總統當選人」稱呼賴清德，並提到，川普政府一直致力推動這項議題，希望國際之間能有更多相關合作。

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