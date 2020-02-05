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民主黨愛荷華州初選「首位同志參選人」布塔加智暫微幅領先

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▲美國民主黨總統提名參選人、印第安納州南本德市前市長布塔加智（Pete Buttigieg）。（圖／路透）

▲美國民主黨總統提名參選人布塔加智（Pete Buttigieg）在愛荷華州初選之中暫時領先。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國民主黨3日在愛荷華州舉行總統候選人提名初選，計票應用程式卻出現重大失誤，延遲至4日晚間才公布初步結果。根據目前釋出的62％選區數據，印第安納州南本德市前市長布塔加智（Pete Buttigieg）獲得26.9％選票，暫時微幅領先，可望成為第一名同志總統候選人。佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）以25.1％選票位居第二，在先前民調中聲勢高漲的前副總統拜登（Joe Biden）只拿到15.6％選票。

根據愛荷華州民主黨4日晚間公布的數據，在目前62％選區之中，布塔加智以26.9％選票暫時領先，桑德斯以25.1％選票位居第二，麻薩諸塞州參議員華倫（Elizabeth Warren）以18.3％選票位居第三名，拜登以15.6％選票位居第四。據了解，目前尚未正式宣布勝選人。

▲美國民主黨總統提名參選人、印第安納州南本德市前市長布塔加智（Pete Buttigieg）。（圖／路透）

▲美國民主黨總統提名參選人布塔加智（Pete Buttigieg）是第一位同志參選人。（圖／路透）

布塔加智4日晚間表示，初選結果是一種信念的驗證，「競選活動1年前開跑時，只有4名工作人員，沒有知名度，沒有錢，只有廣大的想法。被一些人認為不該嘗試的競選團隊卻在這場競賽中領先，將以更好的未來願景取代現在的總統。」

根據BBC，38歲的布塔加智是民主黨總統初選中第一名同志參選人，擁有哈佛大學與牛津大學學者背景，曾到阿富汗擔任軍事情報官員，並在全球管理諮詢公司麥肯錫（McKinsey）工作過。他認為，自己是一名「變革性的局外人」，可以打破華盛頓的僵局，擊敗總統川普。

此前一天，原將用於計算選票、提報投票結果的應用程式出現嚴重問題，導致初選結果延遲24小時才公布。民主黨愛荷華州主席普萊斯（Troy Price）說，回報作業的「後端」出錯，但再三強調數據是準確的。他坦言，這次失誤令人無法接受，對此深深致歉。

一名內部人士向CNN透露，問題似乎出在應用程式的編碼，直到資料開始匯入以後才發現，但各選區的數據沒有問題。民主黨全國委員會主席培瑞茲（Tom Perez）已要求應用程式發開廠商針對這次失誤提出詳細說明。

▲美國民主黨籍總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）。（圖／達志影像／美聯社）

▲桑德斯（Bernie Sanders）僅微幅落後，強調自己仍是進步派選民的首選。（圖／達志影像／美聯社）

桑德斯先前在普選中以28,220票領先布塔加智的27,030票，初選中僅微幅落後，他強調自己仍是進步派選民的最佳選擇。競選團隊首席顧問威佛（Jeff Weaver）說，「我們想要感謝愛荷華州的人民，目前公布的部分資料清楚顯示，在第一輪與第二輪投票之中，投給柏尼（桑德斯）的人比其他參選人都還要多。」

▲▼民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）。（圖／路透）

▲麻州參議員、總統提名參選人華倫（Elizabeth Warren）對於愛荷華州民主黨的處理方式表達不滿。（圖／路透）

華倫4日表示，這是一場「激烈的、三方拉鋸」的競爭，但也指出，初選結果應該等到最後一刻才能公布，「我不明白釋出一半的數據代表了什麼。」

▲美國前副總統、民主黨總統提名參選人拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲美國前副總統、民主黨總統提名參選人拜登（Joe Biden）在先前民調領先，這次初選成績卻不理想。（圖／路透）

雖然拜登在大多數全國民調之中領先，在愛荷華州初選成績卻不理想。他對外表示，前往初選下一站新罕布希爾州時，心情「非常開心」。但是，競選團隊大力批評這次失誤，公關主任（Kate Bedingfield）4日晚間說道，「我們真的非常擔憂程序公正性，我認為昨晚的程序存在重大失誤。」

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