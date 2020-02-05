WHO：武漢肺炎疫情尚未構成「大流行」　力讚中國採取強力措施

▲WHO全球傳染病危害備戰部主任布蘭德博士（Dr Sylvie Briand）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

世界衛生組織（WHO）於4日在日內瓦召開會議。全球傳染病危害備戰部主任布蘭德博士（Dr. Sylvie Briand）表示，新型冠狀病毒「目前」沒有大流行，無根據的謠言將會阻礙有效應對。總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）肯定中國採取強力措施，全球應把握這個「機會窗口」，防止疫情進一步擴散。

《英國廣播公司新聞》（BBC）報導，WHO於1月30日宣布「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC），布蘭德卻表示，新型冠狀病毒的疫情「目前」尚未構成「大流行」（pandemic）或者全球傳播的新疾病。她強調，處理無根據的謠言非常重要，以免成為「良好應對的障礙，阻礙有效實施應對措施。」

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

譚德塞4日在瑞士日內瓦出席一場技術簡報會議。他說，中國採取了阻止病毒擴散的良好方法，「中國位在疫情爆發中心與來源，採取強力措施，因此才有了機會窗口……讓我們利用這個機會，預防進一步的傳播，並且控制它」，以免武漢肺炎成為全球危機。

譚德塞再次呼籲其他國家不要發布旅遊與貿易限制，並對已實施的國家表示，這些措施應該「短時間、符合比例原則」，接受定期審查。此外，他也指出，已開發國家並沒有分享相關數據資料。中國駐聯合國日內瓦大使陳旭（Chen Xu）說，部分禁令與WHO意見相左，請這些國家不要過度反應。

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