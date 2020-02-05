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台灣人也在船上！日郵輪10例確診武漢肺炎　名單驚見20位台籍乘客

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▲▼基隆港、郵輪，遊輪，遊輪大會師，郵輪大會師（圖／記者徐文彬攝）

▲日本郵輪乘客有10人確診武漢肺炎。（示意圖／記者徐文彬攝，非新聞中該艘遊輪）

文／中央社

曾搭載一名確診武漢肺炎香港乘客的豪華遊輪鑽石公主號，3日晚間抵日本橫濱港停在外海，船上3711人被隔離，目前已知至少10人感染新型冠狀病毒，將被送往醫療院所。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省表示，大型遊輪鑽石公主號上有多人經過檢驗呈現新型冠狀病毒陽性反應。今早日本海上保安廳的船隻靠近鑽石公主號旁，欲將感染新型冠狀病毒者運送上岸。

橫濱市消防局表示，今天清晨接獲神奈川縣政府的請託，欲將鑽石公主號上的10名病患送到醫療院所。消防局已派救護車到橫濱市內海上保安廳的橫濱海上防災基地。

日本多家電子媒體實況轉播，今早近7時（台灣時間6時）有救護車和消防車各約5輛陸續抵達海上保安廳橫濱海上防災基地，另有一輛標示「東京檢疫所」的車輛，搭載多名穿著防護衣及口罩的人員。

1月載過一名確診武漢肺炎香港乘客的豪華遊輪鑽石公主號3日晚間返抵日本橫濱港，停泊在港外海上，因遊輪上乘客發燒，因此船上的乘客與船務員等共3711人暫時隔離。

這艘遊輪可載約2700人，機組員約1100人。日前有遊輪上乘客將這艘遊輪的乘客國籍上傳到推特（Twitter）。內容顯示，乘客包括日本人1285人、香港470人、美國425人、加拿大215人、英國40人、俄羅斯25人、台灣20人、以色列15人、紐西蘭13人等。

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