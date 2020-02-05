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美股道瓊大漲407點　台指期開盤上揚69點

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▲美股道瓊上漲 372.68 點。回頭看台指期今（7）日開盤上漲 點，來到 點。（圖／路透）

▲美股道瓊上漲 407.82 點。回頭看台指期今（5）日開盤上漲 69 點，來到 11,603 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

隨著華爾街對武漢肺炎的擔憂降低，特斯拉火箭高飛，連續 6 個交易日長紅，助攻那指刷下歷史新高，蘋果也領道瓊大漲逾 400 點。回頭看台指期今（5）日開盤上漲 69 點，來到 11,603 點。

美股道瓊指數上漲 407.82 點，或 1.44%，收 2 8,807.63 點。標普 500 指數上漲 72.59 點，或 2.25%，收 3,298.11 點。那斯達克指數上漲 194.57 點，或 2.10%，收 9,467.97 點。費城半導體指數上漲 56.47 點，或 3.12%，收 1,868.65 點。

請繼續往下閱讀...

根據中國大陸國家衛生健康委員會通報數據，新型冠狀病毒的死亡率為 2.1%，低於 SARS 的 9.6%。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）認為武漢疫情不會對美國經濟造成的災難。不過，高盛經濟學家還是認為，整個 2020 年的走向，取決於武漢肺炎得到控制的速度有多快。

截至今早8：47，台指期上漲 55 點，來到 11,589 點。

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