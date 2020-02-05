美股續揚「道瓊漲破407點」　特斯拉市值一度超越Netflix

▲美股連續2天開出紅盤。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國日前釋出多項刺激措施，激勵亞股開漲，也緩解華爾街對武漢肺炎衝擊的憂慮，加上特斯拉、蘋果帶動漲，美股全紅收盤，道瓊更大漲407點。

道瓊指數終場上漲407.82點，或1.44％，以28807.63點作收；那斯達克指數上漲194.57點，或2.10％，以9467.97點作收；標準普爾500指數上漲72.59點，或2.25％，以3298.11點作收；費城半導體則上漲56.47點，或3.12％，收在1868.65點。

截至5日上午7點，中國武漢肺炎確診病例已達到23,718人，死亡人數達491人，疫情持續蔓延全球，其他共25國出現確診病例。

4日傳出富士康等工廠因中國各地政府規定，必需延至10日開工，可能波及蘋果供應鏈，導致iPhone出不了貨；然而美國「DA Davidson」資深分析師福特（Tom Forte）指出，只要情況在2月中前解決，蘋果就不太會受到疫情影響。

事實上，蘋果反而大漲3.30％，帶動美股4日的升勢，臉書也上漲2.76％、Netflix漲3.08％、亞馬遜也托2.27％漲勢之福，市值重新上兆。

另一方面，特斯拉4日股價一度飆到每股969美元的高位，短暫超越Netflix，終場上漲13.73％，過去2日更漲幅多達36％。