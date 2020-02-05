　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

史瓦帝尼WHO神安排發言「一口氣唸完」　瓜地馬拉霸氣舉牌挺台

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

WHO（世界衛生組織）3日進行執行委員會議時，台灣邦交國包括史瓦帝尼（舊稱史瓦濟蘭）與巴拉圭出聲挺台，雖然中國代表一度想打斷發言，但史瓦帝尼衛生部政務次長資瓦內透過巧妙的安排，開頭先肯定中國在防疫方面的努力，接著為台爭取加入WHO的機會，一口氣把話說完，才換中方行使答辯權。

▲▼史瓦帝尼世衛執委會為我執言。（圖／翻攝自世界衛生組織(WHO)官網）

▲史瓦帝尼代表為台灣發言。（圖／翻攝自WHO官網）

資瓦內（Simon Zwane）在會議中先對在疫情中病逝的人表達哀悼，接著肯定中國在防疫工作方面的努力，並趁中國代表還來不及反應前，一口氣說完挺台言論，「我們注意到此問題的部分成因，來自對若干獨立國家及WHO的政治衝突或干預。中華民國（台灣）即為一例，他們無法或僅能非常有限地參與WHO國際衛生條例（IHR）程序，台灣的技術專家也無法參與WHO技術會議，此導致2300萬台灣人民，連帶其他人，暴露在疫情的威脅下。」

資瓦內強調，台灣擁有最先進的技術可讓大家都受益，當前疫情的處理方式有關資訊失準、不當列示等，所導致的偏差決定，嚴重影響台灣人民福祉。就在資瓦內發言期間，中國代表一度出聲想要打斷，但直到他完整唸完挺台的部分，會議主席才詢問「您可以停止嗎？」，並改請中方發言。

▲WHO舉行執行委員會議。（圖／翻攝自推特）

▲WHO舉行執行委員會議。（圖／翻攝自WHO推特）

但挺台的國家不是只有史瓦帝尼。根據《中央社》報導，台灣友邦瓜地馬拉代表在WHO第二天的執行委員會議上感謝台灣，中方答辯時再次強調台灣是中國的一部分，而且這是內政問題，不應該在這時候拿出來討論；接著，瓜國代表舉牌請求回應，獲得主席同意後直接霸氣回擊兩點，第一現在會議上談的是國際衛生保健問題，第二台灣是瓜國重要的衛生保健夥伴。

事實上，日本、美國、法國、歐盟等多國都曾相繼表態希望台灣加入WHO，巴拉圭駐團代辦貝拉達大使也在會議上說過，將任何地區或國家排除WHO之外，會給所有人帶來風險，特別是在傳染病相關議題方面，而且台灣已有超過10例確診病例，「因此我們要求WHO能讓台灣即時收到傳染病相關訊息，以免對公共衛生安全造成危害。我方希望，台灣所提供的資訊能受到應有的重視。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

ET快訊
WHO：健康民眾戴口罩感染武漢肺炎風險更高　看不到一般人戴的
日本一夜確診10例！郵輪旅客呈陽性反應　成陸以外病例最多國
史瓦帝尼WHO神安排發言「一口氣唸完」　瓜地馬拉霸氣舉牌挺台
直擊！蔣智賢婚外情「夜唱激喇低胸辣妹」　KTV互摸偷腥
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英外交部建議公民「如果有能力請離開中國」　關閉駐重慶領事館

「你可以停止嗎？」史瓦帝尼WHO上挺台　慘遭主席狠打斷…直接換中國發言！

巴拉圭、史瓦帝尼「挺台灣入WHO」：台灣有最先進技術！可讓大家都受益

不斷更新／武漢肺炎確診人數再增3887例　全球「破2.4萬人」累計491人死亡

美股續揚「道瓊漲破407點」　特斯拉市值一度超越Netflix

不斷更新／日本一夜確診10例！郵輪旅客呈陽性反應　成陸以外病例最多國

泰國73歲嬤打敗武漢肺炎！　康復出院「高舉勝利手勢」揭心路歷程

「健康民眾戴口罩感染武漢肺炎風險更高」　WHO代表：看不到一般人戴的好處

史瓦帝尼WHO神安排發言「一口氣唸完」　瓜地馬拉霸氣舉牌挺台

英外交部建議公民「如果有能力請離開中國」　關閉駐重慶領事館

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

口罩搶不到！醫曝延長壽命技巧　小紗布墊內面、醫療用+可水洗

不斷更新／武漢肺炎確診人數再增3887例　全球「破2.4萬人」累計491人死亡

美股續揚「道瓊漲破407點」　特斯拉市值一度超越Netflix

不斷更新／日本一夜確診10例！郵輪旅客呈陽性反應　成陸以外病例最多國

泰國73歲嬤打敗武漢肺炎！　康復出院「高舉勝利手勢」揭心路歷程

「健康民眾戴口罩感染武漢肺炎風險更高」　WHO代表：看不到一般人戴的好處

史瓦帝尼WHO神安排發言「一口氣唸完」　瓜地馬拉霸氣舉牌挺台

英外交部建議公民「如果有能力請離開中國」　關閉駐重慶領事館

新宿女怪盜「令和的貓眼」身份曝光！3個月偷3000萬日圓　5年前曾拍AV

不斷更新／日本新增3例「複檢確診」！累積達23人　星國增首起本土傳染

日本一夜新增3例！全是「複檢才發現病毒」　千葉女性發燒、咳嗽驗不出

7年級學霸花2年拚上房仲店長　懂玩！入行5年玩遍18國

瘋電影／救火奶爸　消防猛男托兒所

中職／週刊直擊婚外情　蔣智賢夜唱暗處激喇妹

不斷更新／武漢肺炎確診人數再增3887例　全球「破2.4萬人」累計491人死亡

陳揮文沒買口罩「熬夜排隊證明免疫力好」　同學一句話問到他皺眉

美股續揚「道瓊漲破407點」　特斯拉市值一度超越Netflix

eBay公佈2020最受歡迎腕錶品牌　勞力士奪冠，熱賣兩款林俊傑都有

不斷更新／日本一夜確診10例！郵輪旅客呈陽性反應　成陸以外病例最多國

葉毓蘭批口罩實名制「內褲可一周只穿2天嗎」　何博文當面轟：不倫不類…她笑了

蔣智賢激喇辣妹！　網爆「各縣市都有砲友還開小三趴」…球員極樂性生活外洩

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

國際熱門新聞

史瓦帝尼WHO神安排　發言一口氣唸完

日本突增3例　全是複檢才確診

史瓦帝尼WHO上挺台　慘遭主席狠打斷

新宿女怪盜偷3000萬　竟是AV女優

更新／日本新增10例　確診增至33人

英國480名武漢入境旅客失蹤

WHO代表：健康民眾戴口罩感染武漢肺炎風險更高

下課急著回家　14名小學生被踩死

英外交部建議公民「離開中國」

英男自稱「肺炎痊癒」關鍵竟是威士忌

老爸看電視「官員信心喊話」武漢兒傳真實照打臉

泰國73歲嬤打敗武漢肺炎！揭心路歷程

身體狂冒「莫名瘀青」　22歲媽一周後竟死了

即／日本再添1例　武漢入境女確診

更多熱門

相關新聞

額溫槍還在出口　侯友宜籲中央限制

額溫槍還在出口　侯友宜籲中央限制

全台口罩、酒精、消毒水、額溫槍等物品幾乎一物難求，新北市長侯友宜4日主持第8次武漢肺炎疫情應變會議時，談到日前訪查額溫槍業者，發現在國內防疫物資不足的情況下，竟然還要出口到其他國家，因此希望中央政府能夠將酒精、額溫槍等物品與口罩比照辦理，同樣都要限制出口。

泰國73歲嬤打敗武漢肺炎！揭心路歷程

泰國73歲嬤打敗武漢肺炎！揭心路歷程

WHO代表：健康民眾戴口罩感染武漢肺炎風險更高

WHO代表：健康民眾戴口罩感染武漢肺炎風險更高

蔡政府防堵「武漢肺炎」　關鍵3決策曝光

蔡政府防堵「武漢肺炎」　關鍵3決策曝光

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

關鍵字：

武漢肺炎WHO巴拉圭史瓦帝尼

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

雪碧「偷生女賴帳17萬」霸住月子中心15天

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

陳時中2度拭淚談確診再1例

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

今晚冷空氣發威！中部以北下探13度

謝和弦爆她「接高級飯局陪有錢男人」　Keanna反擊了

「1片8元不用去搶」網紅開放買口罩

更多

最夯影音

更多
進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面