英外交部建議公民「如果有能力請離開中國」　關閉駐重慶領事館

記者黃翊婷／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情全球持續延燒，英國外交部4日更新對中國的旅遊建議，「如果您在中國並且有能力離開，應該這樣做」，此外，目前也已經關閉英國駐重慶領事館，希望能有效降低疫情擴散的風險。

▲英國第一波撤僑專機在1月31日抵達牛津郡的布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）。（圖／路透）

根據英國《衛報》報導，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）表示，國人應該盡量減少暴露於病毒的風險，考量到疫情爆發後仍有3萬公民留在中國，雖然中國政府正在努力控制不讓疫情擴散，但目前留在該地的英國官員人數已經逐漸減少，「我們建議在中國的英國公民，如果可以的話請離開該國」。

拉布也提到，在湖北省還有能繼續撤離人員的情況下，會全力督促相關單位協助英國公民離開，同時也建議國人，在非必要的情況下暫時不要前往中國。不過，這項建議一公開，不僅引起英國國內其他政府官員反彈，也有不少仍留在中國的英國人感到不滿，抨擊政府根本是讓他們自生自滅。

▲外媒報導英國外交部建議公民離開中國，且英國駐重慶領事館也已經關閉。（圖／翻攝自推特／@BNODesk）

住在福建省廈門市的38歲英國男子米契爾（Robin Mitchell）無奈地說，對大多數外籍人士而言，要在短時間內離開中國並不是一件容易的事，「我們在這裡有工作、房屋、寵物，最重要的是家庭。像我有個中國籍的妻子和6歲女兒，光是申請簽證就要花費數個月的時間，事情反而會變得更加複雜，相信還有很多跟我一樣的外籍人士也是這樣。」

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）則提到，英國國內疫情尚未出現高峰，未來恐怕還會有更多病例，現在全球各國都在努力制止病毒迅速傳播，英國也已經與其他國家合作，希望能早日研究出疫苗。