　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英外交部建議公民「如果有能力請離開中國」　關閉駐重慶領事館

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情全球持續延燒，英國外交部4日更新對中國的旅遊建議，「如果您在中國並且有能力離開，應該這樣做」，此外，目前也已經關閉英國駐重慶領事館，希望能有效降低疫情擴散的風險。

▲英國第一波撤僑專機1月31日抵達牛津郡的布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）。（圖／路透）

▲英國第一波撤僑專機在1月31日抵達牛津郡的布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）。（圖／路透）

根據英國《衛報》報導，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）表示，國人應該盡量減少暴露於病毒的風險，考量到疫情爆發後仍有3萬公民留在中國，雖然中國政府正在努力控制不讓疫情擴散，但目前留在該地的英國官員人數已經逐漸減少，「我們建議在中國的英國公民，如果可以的話請離開該國」。

拉布也提到，在湖北省還有能繼續撤離人員的情況下，會全力督促相關單位協助英國公民離開，同時也建議國人，在非必要的情況下暫時不要前往中國。不過，這項建議一公開，不僅引起英國國內其他政府官員反彈，也有不少仍留在中國的英國人感到不滿，抨擊政府根本是讓他們自生自滅。

英國外交部建議公民離開中國。（圖／翻攝自推特／@BNODesk）

▲外媒報導英國外交部建議公民離開中國，且英國駐重慶領事館也已經關閉。（圖／翻攝自推特／@BNODesk）

住在福建省廈門市的38歲英國男子米契爾（Robin Mitchell）無奈地說，對大多數外籍人士而言，要在短時間內離開中國並不是一件容易的事，「我們在這裡有工作、房屋、寵物，最重要的是家庭。像我有個中國籍的妻子和6歲女兒，光是申請簽證就要花費數個月的時間，事情反而會變得更加複雜，相信還有很多跟我一樣的外籍人士也是這樣。」

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）則提到，英國國內疫情尚未出現高峰，未來恐怕還會有更多病例，現在全球各國都在努力制止病毒迅速傳播，英國也已經與其他國家合作，希望能早日研究出疫苗。

ET快訊
快訊／南京、寧波、福州封城！防堵武漢肺炎　27座城市封閉式管
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本一夜新增3例！全是「複檢才發現病毒」　千葉女性發燒、咳嗽驗不出

快訊／日本千葉又新增1例！女從武漢入境後發燒　14天後確診新型病毒

武漢肺炎「疫情變化」！　安倍晉三：考慮擴大禁止入境範圍

美出現「人傳人」　衛生官員憂：第二波大爆發恐來臨了！

英外交部建議公民「如果有能力請離開中國」　關閉駐重慶領事館

新宿女怪盜「令和的貓眼」身份曝光！3個月偷3000萬日圓　5年前曾拍AV

不斷更新／日本新增3例「複檢確診」！累積達23人　星國增首起本土傳染

日本一夜新增3例！全是「複檢才發現病毒」　千葉女性發燒、咳嗽驗不出

李顯龍呼籲：排華心態「不合邏輯」　無助於對抗疫情

民主黨愛荷華州初選…結果遲未公布　桑德斯、布塔朱吉均宣布領先！

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

口罩搶不到！醫曝延長壽命技巧　小紗布墊內面、醫療用+可水洗

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

英外交部建議公民「如果有能力請離開中國」　關閉駐重慶領事館

新宿女怪盜「令和的貓眼」身份曝光！3個月偷3000萬日圓　5年前曾拍AV

不斷更新／日本新增3例「複檢確診」！累積達23人　星國增首起本土傳染

日本一夜新增3例！全是「複檢才發現病毒」　千葉女性發燒、咳嗽驗不出

李顯龍呼籲：排華心態「不合邏輯」　無助於對抗疫情

民主黨愛荷華州初選…結果遲未公布　桑德斯、布塔朱吉均宣布領先！

快訊／日本千葉又新增1例！女從武漢入境後發燒　14天後確診新型病毒

武漢肺炎「疫情變化」！　安倍晉三：考慮擴大禁止入境範圍

電梯前狂摟抱！美艷舞孃勾上韓國歐巴　隔天「全裸死在浴缸中」

路邊換輪胎壓傷雙手　婦人脫鞋用「腳趾」打911求救

快訊／湖北武漢肺炎確診一夜暴增3156例、65死　27城市封閉

2縣市大雨特報入夜探12度！下波鋒面報到時間曝光再轉雨　更強冷空氣接力

朴敘俊新劇火熱開播！IG私服穿搭同樣展現超Man男友力

英外交部建議公民「如果有能力請離開中國」　關閉駐重慶領事館

溫州現場／留守台商30人「暫無回台打算」　協會配送消毒水、口罩

新冠肺炎衝擊台商　江蘇發布「法律指導建議」因應

快訊／南京、寧波、福州封城！防堵武漢肺炎　27座城市封閉式管理

還有800多名滯留台商盼回台　湖北省台辦：盡快辦理

新宿女怪盜「令和的貓眼」身份曝光！3個月偷3000萬日圓　5年前曾拍AV

南韓兵役廳證實：已向勝利發出入伍令！　確定將接受「軍事法庭審判」

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

國際熱門新聞

史瓦帝尼WHO上挺台　慘遭主席狠打斷

日本突增3例　全是複檢才確診

新宿女怪盜偷3000萬　竟是AV女優

英國480名武漢入境旅客失蹤

更新／日本添3例　確診增至23人

下課急著回家　14名小學生被踩死

即／日本再添1例　武漢入境女確診

老爸看電視「官員信心喊話」武漢兒傳真實照打臉

英男自稱「肺炎痊癒」關鍵竟是威士忌

身體狂冒「莫名瘀青」　22歲媽一周後竟死了

舞者勾上韓國歐巴　隔天「全裸死在浴缸中」

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

南韓16號武漢肺炎患者赴泰旅行染病

安倍：考慮擴大拒絕入境對象防疫

更多熱門

相關新聞

疫情衝擊台商　江蘇發指導建議因應

疫情衝擊台商　江蘇發指導建議因應

新型冠狀病毒感染肺炎疫情爆發，影響大陸各地開工、開學情況，目前已有台商投資大本營江蘇，於昨（4日）針對台資企業，發布「疫情期間台企生產經營法律指導建議」，提供相關法律服務；蘇州方面，也發布10項支持措施，協助企業度過難關。

溫州留守台商30人　暫無回台打算

溫州留守台商30人　暫無回台打算

即／南京宣布封城！

即／南京宣布封城！

湖北省台辦：還有800多名台胞盼回台

湖北省台辦：還有800多名台胞盼回台

HBL8強賽將打閉門賽

HBL8強賽將打閉門賽

關鍵字：

英國武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

陳時中2度拭淚談確診再1例

「1片8元不用去搶」網紅開放買口罩

謝和弦爆她「接高級飯局陪有錢男人」　Keanna反擊了

即／基隆民宅2樓深夜氣爆　屋主明顯死亡

陳時中落下男兒淚…PO文30分鐘2.6萬人灌爆

阿中部長「鐵人行程」曝！網傻：上次睡覺2天前

今晚冷空氣發威！中部以北下探13度

高中以下延後開學　泌尿醫師建議做這件事…

更多

最夯影音

更多
進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面