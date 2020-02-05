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南亞科1月營收為近三月高點　防疫照顧假是否給薪「仍在研議中」

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▲南亞科新總部成立。（圖／記者周康玉攝）

南亞科1月份為近三月新高。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

南亞科（2408）公布1月份自結合併營收為45億元，較上月增加3.92%，較去年同期增加5.68%，已經是自去年11月以來，連三月增長。展望第一季，南亞科維持1月時法說會看法，今年DRAM位元產出增加有限，供需可望更健康，第一季已經看到好轉，第2季又將優於第1季。

有關新型冠狀病毒疫情影響，南亞科表示，公司已啟動各項內部防疫措施，並優先配合政府單位的防疫規定。此外，南亞科在中國大陸並無生產據點，生產製造不受影響；目前已與原物料供應商及外包商確認供應及營運正常。從全球銷售觀察，目前不受影響，公司將持續密切觀察事件後續發展，並採取必要措施以確保整體營運及出貨正常。

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針對武漢肺炎防疫措施，南亞科表示，公司已成立防疫應變小組並已採取嚴密防疫措施，提醒同仁需自主健康管理及照護，避免出差至疫區，並以視訊或電話會議取代拜訪。員工、廠商及訪客進入本公司廠區與辦公室前一律由專人量測體溫；截至目前為止，全體員工、合作廠商、來賓訪客等皆無異常。

此外，對於勞動部宣布「防疫照顧假」一事，南亞科表示，公司配合政府政策依規定辦理；然而是否給薪，目前內部仍在研議中。

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