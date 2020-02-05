　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

延後開學嚇壞家長　台達電DeltaMOOCx線上數理免費課程照常上

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台達電DeltaMOOCx線上數理免費課程。（圖／業者提供）

▲台達電DeltaMOOCx線上數理免費課程。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

受到新型冠狀病毒疫情影響，教育部已宣佈全國高中職以下學生延後開學，寒假輔導課也取消，許多家長擔心孩子的學習因此受到影響。由台達電子文教基金會開設的免費線上課程平台「DeltaMOOCx」則不受影響，即使延後開學，照樣可使用。

DeltaMOOCx可以讓高中、高工的學生透過網路線上學習數理相關課程，達到預習和複習的雙重效果。除平台外，所有影片也都可以免費在YouTube上搜尋到。只要輸入關鍵字DeltaMOOCx，即可找到一系列的高中數學、物理、化學、生物等課程，老師們也可以透過連結DeltaMOOCx的影片，遠距與自己的班級學生進行「線上寒假輔導」，讓學生們不至因疫情荒廢學業。

請繼續往下閱讀...

DeltaMOOCx計畫主持人清華大學講座教授表彭宗平示，在疫情嚴峻的當下，線上課程正可以讓老師與學生多加利用，讓學習跳脫時空的限制。不論是利用手機、平板、或電腦等各種載具，都可以觀看影片與練習題目；學生們也可以在平台上發問，老師們也會在線上回答問題，相信可以減緩此波疫情對於學習進度的影響。

DeltaMOOCx是由台達基金會、國家教育研究院以及數學、物理、電機電子等學群科中心所共同合作，由各高中、高工一線優秀老師所拍攝，委託愛爾達電視台製作。自2015年起，課程已陸續於「DeltaMOOCx愛學網」及YouTube「DeltaMOOCx頻道」上線。現已有162所高中職與12所大專院校加入計畫，平台提供超過5,400支教學影片，包含數學、物理、化學、生物、地球科學以及電機電子等課程，在網路上免費提供學生學習，線上點閱次數已超過七百萬次。

ET快訊
台灣人也在船上！日郵輪10例確診武漢肺炎　名單驚見20位台籍
熊熊新歡曝光！路邊「驗肌撫背調情」全被攝　隔口罩親吻摸摸抓抓
Apple戀愛ing！新歡是「台灣最帥牙醫」　180cm還有
WHO：健康民眾戴口罩感染武漢肺炎風險更高　看不到一般人戴的
日本一夜確診10例！郵輪旅客呈陽性反應　成陸以外病例最多國
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

新台幣開盤小貶後轉揚　向30.1元兌1美元靠攏

美股飆漲激勵！台股開盤上漲45點　站上11,600點

美股道瓊大漲407點　台指期開盤上揚69點

延後開學嚇壞家長　台達電DeltaMOOCx線上數理免費課程照常上

南亞科1月營收為近三月高點　防疫照顧假是否給薪「仍在研議中」

美股連續2天開盤大漲！30分鐘狂飆450點　特斯拉股價破900美元

防堵武漢肺炎疫情　一銀、彰銀給員工14天有薪「防疫照顧假」

快訊／大樂透3億頭獎來了！春節大紅包「最後99組」今晚獎號出爐

影／陸股ETF如何操作？　分析師建議：可續抱、上證27500點有支撐

9家外送平台的發票怎麼領？　一張圖秒看懂

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

口罩搶不到！醫曝延長壽命技巧　小紗布墊內面、醫療用+可水洗

新台幣開盤小貶後轉揚　向30.1元兌1美元靠攏

美股飆漲激勵！台股開盤上漲45點　站上11,600點

美股道瓊大漲407點　台指期開盤上揚69點

延後開學嚇壞家長　台達電DeltaMOOCx線上數理免費課程照常上

南亞科1月營收為近三月高點　防疫照顧假是否給薪「仍在研議中」

美股連續2天開盤大漲！30分鐘狂飆450點　特斯拉股價破900美元

防堵武漢肺炎疫情　一銀、彰銀給員工14天有薪「防疫照顧假」

快訊／大樂透3億頭獎來了！春節大紅包「最後99組」今晚獎號出爐

影／陸股ETF如何操作？　分析師建議：可續抱、上證27500點有支撐

9家外送平台的發票怎麼領？　一張圖秒看懂

史上第3人「彈劾期間將發表國情咨文」　川普緊扣移民＋經濟政策…細數任內成就

foodpanda賤招整外送員！逼土城員派內湖單　惡意害慘死街頭

9歲女「隔空擁抱」前線護士母！武漢肺炎爆發「媽我好想妳」　她忍淚保持距離

超商買口罩3片3天零使用　對嘴哥163字勸世文被推爆

屏東大學因應武漢肺炎延後開學　陸生延後來台時間未定　

來領酒精、口罩！　彰化藥廠與鹹蛋糕業者今天大方送

新台幣開盤小貶後轉揚　向30.1元兌1美元靠攏

不斷更新／日郵輪10例確診「總數33」成中國境外最多　南韓新增至18例

「不知道陳部長今天找時間休息了嗎」　醫心疼別累倒：想開超時工作勸導單給您

開著最速麥拉倫海放F35戰機　403km/h極速讓主持人大喊OH MY GOD

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

財經熱門新聞

霸氣企業「防疫照顧假」照給14天全薪！　各大企業態度總整理一次看

美國連續2天開盤大漲　狂飆450點

即／大樂透3億頭獎　今晚獎號出爐

9家外送發票　一次看懂

台達電DeltaMOOCx線上課程照常上

南亞科防疫照顧假是否給薪「仍在研議中」

公股銀武漢14位台籍員工　僅1位回台

年後轉職來搶鐵飯碗　國營事業明公佈複試名單「起薪36K起跳！」

佛心！一銀、彰銀給14天有薪防疫照顧假

哈日族心痛！日圓匯價創一個半月新高　換新台幣5萬少吃5碗拉麵

大陸鄭州跟進封閉式管理　鴻海：防疫管制有助集團復工

影／陸股ETF如何操作？　分析師建議：可續抱、上證27500點有支撐

外傳口罩原料短缺？經部：原料供應無虞、新產線三月起陸續上線

全球口罩價格比一比！經部：「這個國家」的一般口罩每片上看38元

更多熱門

相關新聞

額溫槍還在出口　侯友宜籲中央限制

額溫槍還在出口　侯友宜籲中央限制

全台口罩、酒精、消毒水、額溫槍等物品幾乎一物難求，新北市長侯友宜4日主持第8次武漢肺炎疫情應變會議時，談到日前訪查額溫槍業者，發現在國內防疫物資不足的情況下，竟然還要出口到其他國家，因此希望中央政府能夠將酒精、額溫槍等物品與口罩比照辦理，同樣都要限制出口。

泰國73歲嬤打敗武漢肺炎！揭心路歷程

泰國73歲嬤打敗武漢肺炎！揭心路歷程

WHO代表：健康民眾戴口罩感染武漢肺炎風險更高

WHO代表：健康民眾戴口罩感染武漢肺炎風險更高

蔡政府防堵「武漢肺炎」　關鍵3決策曝光

蔡政府防堵「武漢肺炎」　關鍵3決策曝光

史瓦帝尼WHO神安排　發言一口氣唸完

史瓦帝尼WHO神安排　發言一口氣唸完

關鍵字：

台達電DeltaMOOCx新型冠狀病毒武漢肺炎線上課程

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

WHO：健康民眾戴口罩感染武漢肺炎風險更高

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

雪碧「偷生女賴帳17萬」霸住月子中心15天

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

史瓦帝尼WHO神安排　發言一口氣唸完

今晚冷空氣發威！中部以北下探13度

南京、寧波、福州封城！累計27座城市封管

更多

最夯影音

更多
進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面