延後開學嚇壞家長　台達電DeltaMOOCx線上數理免費課程照常上

▲台達電DeltaMOOCx線上數理免費課程。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

受到新型冠狀病毒疫情影響，教育部已宣佈全國高中職以下學生延後開學，寒假輔導課也取消，許多家長擔心孩子的學習因此受到影響。由台達電子文教基金會開設的免費線上課程平台「DeltaMOOCx」則不受影響，即使延後開學，照樣可使用。

DeltaMOOCx可以讓高中、高工的學生透過網路線上學習數理相關課程，達到預習和複習的雙重效果。除平台外，所有影片也都可以免費在YouTube上搜尋到。只要輸入關鍵字DeltaMOOCx，即可找到一系列的高中數學、物理、化學、生物等課程，老師們也可以透過連結DeltaMOOCx的影片，遠距與自己的班級學生進行「線上寒假輔導」，讓學生們不至因疫情荒廢學業。

請繼續往下閱讀...

DeltaMOOCx計畫主持人清華大學講座教授表彭宗平示，在疫情嚴峻的當下，線上課程正可以讓老師與學生多加利用，讓學習跳脫時空的限制。不論是利用手機、平板、或電腦等各種載具，都可以觀看影片與練習題目；學生們也可以在平台上發問，老師們也會在線上回答問題，相信可以減緩此波疫情對於學習進度的影響。

DeltaMOOCx是由台達基金會、國家教育研究院以及數學、物理、電機電子等學群科中心所共同合作，由各高中、高工一線優秀老師所拍攝，委託愛爾達電視台製作。自2015年起，課程已陸續於「DeltaMOOCx愛學網」及YouTube「DeltaMOOCx頻道」上線。現已有162所高中職與12所大專院校加入計畫，平台提供超過5,400支教學影片，包含數學、物理、化學、生物、地球科學以及電機電子等課程，在網路上免費提供學生學習，線上點閱次數已超過七百萬次。