新宿女怪盜「令和的貓眼」身份曝光！3個月偷3000萬日圓　5年前曾拍AV

▲新宿歌舞伎町一番街。（圖／翻攝自維基百科／Kakidai／CC BY-SA 4.0 ）



記者王致凱／綜合報導

日本東京新宿去年11月至今年1月間，接連出現多起竊盜事件，2名女性怪盜瞄準歌舞伎町牛郎行竊，得手金額高達3000萬日圓，被警方稱之為「令和的貓眼」。警方上月將2名女子逮捕歸案後，其中一名女竊嫌被爆，身份其實是一名AV女優。

根據日本《產經新聞》報導，新宿地區自去年11月起，陸續發現5件男公關住宅竊盜案件，損失金額多達3000萬元以上。警視廳新宿警署鎖定2名女性竊嫌，並以漫畫家北条司的怪盜漫畫作品名稱，將她們稱為令和的貓眼（令和のキャッツ・アイ）。

1月22日，日本警方宣布將2名女嫌逮捕歸案，指控她們於去年11月10日，闖入一名27歲男性公關位於北新宿的公寓房間，偷走約104萬日圓現金和項鍊首飾等物品。2人落網後否認部分犯行。

報導指出，2名女嫌分別為職業不詳的西川菜菜（25歲），以及無業的長野芹菜（22歲），西川菜菜大約1年前透過社群網站認識被害男公關，並且取得一副備份鑰匙，顯示西川菜菜很可能是被害人任職公關俱樂部的熟客。

《東京體育》（東スポ）上月30日報導，一名熟悉日本AV產業的人士透露，西川奈奈5年前經出演過AV，在影片中扮演業餘的女大學生，影片被發表在「MGS動畫」網站上，引發話題。

《朝日藝能》（アサ芸プラス）網站3日報導則引述消息人士說法稱，西村奈奈最早於2014年亮相，以藝名「吉井ありさ」拍攝過至少35部作品，扮演過多種不同角色，且笑容可掬、身材苗條，受到許多人喜愛。

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