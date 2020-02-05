擋人財路？墨西哥護蝶專家失蹤2周遭殺害　園區導遊也喪命

▲墨西哥護蝶專家葛梅茲（Homero Gomez）。（圖／翻攝自推特@Homerogomez_g）



記者張方瑀／綜合報導

墨西哥犯罪集團猖獗，時常傳出暴力殺人的案件，就連警方也止不住惡行。墨西哥當局日前證實，當地有兩名蝴蝶保育人士遭到殺害，身體上都有遭受外力重擊的痕跡，懷疑是其所設立的蝴蝶保育區，擋住犯罪集團開發山林的「財路」，才會遭到殺害。

▲大批民眾出席葛梅茲喪禮。（圖／達志影像／美聯社）



綜合外媒報導，知名的墨西哥帝王斑蝶（monarch butterfly）保育專家葛梅茲（Homero Gomez），在上個月13日失蹤2周後，在米卻肯州（Michoacan）被發現身亡，頭部還留有明顯外傷，初步判定死因為溺斃，但警方仍未公布正確消息。不料，另外一名保育區的導遊羅梅洛（Raul Hernandez Romero）也在上月27日失蹤，於3天後被發現身亡。

▲帝王斑蝶保育園區影響犯罪集團活動。（圖／達志影像／美聯社）



接連兩起保育人士遭殺害，讓當地民眾懷疑，是葛梅茲所創立的「羅薩里奧奧坎波保育園區」（El Rosario Ocampo Michoacan）阻擋了犯罪集團的財路，才會遭到殺害，因為保育園區所在的米卻肯州，是墨西哥黑幫活動與販毒最猖獗的地方。米卻肯州人權委員會官員卡多納（Mayte Cardona）也表示，葛梅茲可能損害了非法盜伐者的利益。

近年來，墨西哥的謀殺率不斷攀升，官方數據顯示，2019年共發生有3萬4582起謀殺事件，是有史以來最高的；據信，許多犯罪集團會殺害任何可能干擾他們非法活動的人，這些犯罪活動包括販毒、人口販賣、勒索、伐木和採礦。

En el Santuario El Rosario Ocampo Michoacan “ El más grande del mundo “ pic.twitter.com/WlCJuOcG4Q — Homero gomez g. (@Homerogomez_g) January 12, 2020

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