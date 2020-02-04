日本一夜新增3例！全是「複檢才發現病毒」　千葉女性發燒、咳嗽驗不出

▲日本確認新增3例武漢肺炎病例。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

日本4日一口氣新增3名新型冠狀病毒確診病例，包括一名乘坐政府包機從湖北武漢返回日本的日籍女性。據悉，這3例個案首次接受病毒檢測時，均未檢出新型冠狀病毒，但在複檢時被檢查出確認感染新型冠狀病毒。

根據日本厚生勞動省說法，新增3例病患均在4日確認感染新型冠狀病毒，包括一名居住在千葉縣的50多歲日本籍女性、一名30多歲來自武漢市的非日本籍女性，以及另一名50多歲，來自湖北省的非日本籍男性。

NHK報導，該名住在千葉縣的日籍女性，上月31日搭乘日本政府包機返回日本，有發燒37.8度及咳嗽症狀，但接受病毒篩檢時卻沒有檢出新型冠狀病毒。直到次日（2月1日），該女性出現肺炎症狀，並於4日再次接受檢驗，才被檢出新型冠狀病毒。據悉，這是日本撤僑包機中第九位新型冠狀病毒感染者；患者自返日當天起便入院治療，但直到4日仍有發燒症狀。

至於30多歲居住在武漢的女性，則是在上月21日入境日本，並於31日並診斷有肺炎症狀，隨後住進千葉縣某醫療機構。該女性於2月1日接受病毒篩檢，但當時同樣未能確診；經過3天治療後，該女性病情仍未改善，院方再次對她進行病毒檢驗，才於4日確診感染新型冠狀病毒。女子目前仍在該院接受隔離治療中。

此外，來自湖北的50多歲男子於上月22日入境日本，隨後出現肺炎症狀，並於26日接受過一次病毒檢驗，但當時並未確診。不過，日本當局於3日重新檢查保存在國立傳染病研究所的檢體樣本，並於4日確認該男子感染新型冠狀病毒。據悉，該名50多歲男子，曾與日本第四例確診病例（同為武漢籍）的40多歲男子一同搭乘巴士旅行。截至4日晚間，日本境內共確診23例新型冠狀病毒案例。

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