李顯龍呼籲：排華心態「不合邏輯」　無助於對抗疫情

▲新加坡總理李顯龍呼籲，排華情緒無助於防疫工作。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

中國爆發新型冠狀病毒（2019-nCoV）也就是武漢肺炎，讓全球繃緊神經防疫，卻也導致排華情緒在部分國家民間醞釀，對此新加坡總理李顯龍呼籲，排華心態是不合邏輯而且愚昧的，這麼做無助於對抗疫情。

李顯龍1日接受新加坡媒體《聯合早報》報導指出，武漢肺炎疫情是一個公共衛生事件，中國正全力以赴避免疫情進一步擴散，因此排華情緒對抗擊疫情工作來說無益。

李顯龍指出，「你在網上或許也會看到一些網民紛紛抵制中國人，這是錯誤的心態，也是很不好的做法。希望大家了解這不是一個國籍甚至是種族的問題，而是一個公共衛生問題。」

▲新加坡樟宜機場強化檢疫措施，防堵武漢肺炎。（圖／路透）

李顯龍也對於限制中國旅客入境的政策做出回應，這是在政府謹慎考慮後採取的防範措施，旨在確保新加坡民眾不受感染，希望外界能夠了解此舉的用意與善意。此外他還表示，他希望中方在控制疫情方面會取得成功並打贏這場戰役。

新加坡政府日前已宣布，自2月2日起禁止過去14天曾到過中國的旅客入境，並且暫時停發簽證給中國旅客，之前已簽發的短期簽證和多次入境簽證也會被撤銷。

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