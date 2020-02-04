防堵武漢肺炎疫情　一銀、彰銀給員工14天有薪「防疫照顧假」

▲因應延後開學，勞工若有照顧12歲以下學童的需求，可以向雇主請「防疫照顧假」。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

為防堵武漢肺炎疫情，高中以下學校延後開學，勞動部也宣布實施防疫照顧假。金管會今（4）日初步調查後，目前有2家國銀有提供14天的有薪假，其他銀行也有配套措施因應。

金管會銀行局表示，初步調查後，目前一銀、彰銀共有2家銀行有提供有薪的防疫照顧假（包含家庭照顧假、事假、防疫照顧假），其他銀行則有配套措施，員工若有需求一樣會准假，但沒有給薪。

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銀行局指出，兆豐銀、土銀原先就有7天的有薪家庭照顧假，若員工有需求，也可提出申請。

據了解，國泰金、中信金、元大金、新光金、玉山金、台新金等多家金控配合中央流行疫情指揮中心暨勞動部公告，員工提出防疫照顧假的申請，公司將予以准假、不給薪，一切比照政府機關規定辦理。

至於外銀部分，因應政府決議高中以下延後開學，同時宣布家長可申請「防疫照顧假」，渣打銀行已開放若有照顧學童需求的同仁，在既有的「家庭照顧假」外，可額外申請「防疫照顧假」，兼顧工作與家庭生活平衡。

匯豐銀行也提供員工優於市場的休假制度、彈性工作方案及應對防疫措施，員工可優先選擇「在家工作」以便進行自我健康管理或就近照護家人，若仍需須申請不給薪的「防疫照顧假」，也遵循相關規定辦理。

星展銀行全力支持政府防疫措施，並提供多種彈性，提供同仁選擇，有需要的同仁可以申請，包括在家辦公（有薪）、14-21天有薪年假、7天無薪家庭照顧假、7天無薪事假、14天無薪防疫照顧假。

針對這次武漢肺炎，花旗銀行除了加強辦公室清潔和員工的體溫檢查外，更提供嚴謹的防疫措施，包括限制員工至大陸的公務差旅、曾到過大陸出差或旅遊（不含香港、澳門），自返台後14天需自我居家隔離照顧等，同時也全力支持員工照顧家人的需求，若員工因高中職以下學校延後開學需在家照顧孩童，也可申請防疫照顧假。