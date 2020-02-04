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9家外送平台的發票怎麼領？　一張圖秒看懂

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▲foodpanda熊貓外送，外送員罷工記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲各家外送給發票的方式不一致，如何領一次看懂。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部台北國稅局表示，消費者透過外送平台業者手機應用程式（各外送平台APP）向餐飲業者訂餐，再由配送員至餐廳取餐並外送至消費者指定地點，外送平台業者及合作餐飲業者開立憑證的方式，將因外送平台業者為境內營業人或境外電商而有不同。

台北國稅局說明，餐飲業者若透過在我國境內無固定營業場所的外送平台業者，也就是境外電商，如UberEats銷售，是按「跨境電子勞務交易課徵營業稅規範」開立憑證及報繳營業稅，應依向消費者所收取價款全額開立雲端發票給消費者並報繳營業稅；而餐飲業者按其自外送平台收取的淨額價款，開立發票或收據給外送平台業者。

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台北國稅局說明，餐飲業者若透過在我國境內設有固定營業場所的外送平台業者，像是Foodpanda等，是與餐飲業者合作模式（視個別合約），大約兩種方式開立銷售憑證；其中餐費部分，餐飲業者若經核定免用統一發票者，可以發普通收據，否則應依規定開立發票。

方式一，外送平台業者依所收取價款全額開立發票給消費者並報繳營業稅，而餐飲業者按其自外送平台收取的餐費部分，開立發票或收據給外送平臺業者，即消費者如支付款項100元可取得外送平台業者所開立的100元發票。

方式二，外送平台業者依所收取配送費開立發票給消費者並報繳營業稅，而餐飲業者按其自外送平台收取的餐費部分開立發票或收據，由配送員代為交付給消費者，即消費者如支付款項100元可取得平臺業者所開立的配送費10元發票及餐飲業者開立的餐費90元發票或收據。

▼9家外送平台,外送給發票的方式。（圖／台北國稅局提供）

▲▼外送平台,外送,發票。（圖／台北國稅局提供）

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