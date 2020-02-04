電梯前狂摟抱！美艷舞孃勾上韓國歐巴　隔天「全裸死在浴缸中」

Камеры видеонаблюдения: топ-менеджер “Lotte Plaza” Ли Сын Чул и 27-летняя Кристина Донцова приходят на съёмную квартиру.



Пара познакомилась в свингер-клубе, после мужчина пригласил девушку домой. Кристина пошла в душ, а Ли Сын Чул заснул. Утром он обнаружил девушку мертвой pic.twitter.com/OBikqzBXPW — Me llamo Oleś Filonenko (@taxfreelt) February 3, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

烏克蘭籍27歲女舞孃克里斯蒂娜（Kristina Dontsova）先前在一場聚會上，認識了在莫斯科工作的韓國商人李承哲（Lee Seung-Chul，音譯），隨後兩人結伴回到李承哲的公寓裡；但隔天早上，克里斯蒂娜卻被發現倒臥在廁所浴缸內，明顯已經死亡，整起事件現正進行調查當中。

根據俄國媒體「REN TV」報導，克里斯蒂娜一年半前從烏克蘭來到莫斯科工作，是一名配音員兼舞者，曾在一間脫衣舞俱樂部工作過，她在一場聚會上，認識了從2016年就在莫斯科樂天百貨工作的高級主管李承哲，兩人在狂歡過後回到李承哲所住的豪華公寓當中；從監視器畫面中可以看到，兩人當時心情似乎很好，在等電梯時更有說有笑的。

李承哲在接受警方調查時表示，兩人喝了整晚的酒，大約凌晨3點的時候，克里斯蒂娜到浴室洗澡，而他則是在床上睡覺，早上起床時，卻發現克里斯蒂娜全身赤裸地倒臥在浴缸裡頭，但裡面沒有任何水，隨後報警處理。

報導中指出，目前為止沒有發現死亡跡象跟暴力行為有關，警方預計對克里斯蒂娜的屍體進行解剖，已確定死亡的原因。