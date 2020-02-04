助攻防疫工作！　美吾華、懷特生技加速開發新品

▲左起為懷特生技總經理鄭建新、美吾華集團執行董事李伊伶、總裁陳寬墀、董事長李成家、安克生醫總經理李伊俐。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

中國大陸武漢肺炎擴散，美吾華懷特生技集團今（4）日宣布將積極響應防疫工作，美吾華（1731）預計接下來將開發新品，包括抗菌、消毒相關的清潔用品，而長期研究黃耆達20年的懷特生技（4108）也宣布，除了現有的多項產品，預計第2季將再推出醫藥級保健食品。

美吾華總經理賴育儒表示，響應政府「勤洗手」的防疫措施，預計將在2月中推出抗菌洗手乳，並將自日本總經銷代理的益生菌「百賜益」，主打獨特共生的三益菌，不僅在市場熱銷，近期更出現供不應求的情形。

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賴育儒指出，美吾華看準電商龐大市場，持續和跨境電商合作，自創的網路原生品牌SAHOLEA森歐黎漾，單月外銷營業額比例達10％，已打進新加坡、馬來西亞等國，預計今年將再跨入泰國、越南等更多市場。

賴育儒強調，美吾華去年率先推出多款主打植物萃取的染髮霜，今年將續推新品搶攻市佔，而另外一項主打產品「經典香氛系列」去年營收也成長50％，因此今年會把植物萃取、天然草本觀念與技術，導入洗、沐用品，結合不同優勢來滿足消費者需求。

懷特生技執行董事李伊伶表示，擁有台灣首座符合PIC/S (國際醫藥品稽查協約組織)、美國FDA的GMP規範的「植物新藥精製廠」，除了原有的處方新藥，也將跨入保健食品領域，預計第2季將規劃推出醫藥等級的黃耆保健食品。

李伊伶指出，治療「癌因性疲憊症CRF」（癌症化放療痛苦折磨）的「黃耆多醣注射劑」，已獲TFDA上市許可，日前更順利完成收案達310人的四期臨床試驗，研究成果更加確認對「癌因性疲憊症CRF」的療效與安全性，成果共彙整為10篇論文，發表於國內外重要醫學會與醫學期刊。

李伊伶強調，為讓更多台灣癌症患者受惠於國產新藥，並凸顯政府支持本土生技新藥產業，懷特生技建議健保署儘快將「黃耆多醣注射劑」納入健保給付，以強化自行研發新藥，成為未來拓展全球市場的國際競爭力。