備戰武漢肺炎！金管會要求國銀採取3緊急措施　員工確診要電話通報

▲因應武漢肺炎疫情，金管會要求國銀須採取3大措施，若有確診病例須電話通報銀行局。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

為因應武漢肺炎疫情，金管會銀行局今（4）日表示，要求國銀必須採取3大措施，首先是規劃妥適的防疫與應變措施；第二，國內外從業人員如有確診病例，須立即電話通報銀行局；第三，若為因應疫情，而變更任一國內外分支機構的辦公方式，也須立即電話通報銀行局。

銀行局指出，關於災害防救作業，由金融機構依疫情、作業服務方式、防疫規劃，金融機構營運不中斷措施，不只針對疫情，包括各種災害情境在內，依目前發展非面對面交易越來越普及，銀行行員遠距工作配備也日趨成熟，可由金融機構自行規劃。

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金管會先前已訂定「金融事業機構災害防救作業要點」，並請銀行公會訂有「金融事業機構災害緊急應變對策手冊範本」，銀行業應依上述規定，建立相關因應機制，各金融事業機構應設置災害緊急應變小組，而各項應變措施應包括業務復原措施、存款、放款等方面客戶服務權宜措施、連線作業、資訊網路安全管理等事項。

銀行局說，將持續密切關注武漢肺炎後續發展情形，並持續督導各金融機構視情況採取必要因應措施，以維持金融市場穩定運作。

此外，證期局提及，券商公會已在1月30日通知會員券商，要加強防疫措施，而保險局也在春節前發函給保險相關公會，請會員公司規劃相關防疫措施。