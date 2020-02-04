大陸鄭州跟進封閉式管理　鴻海：防疫管制有助集團復工

▲鴻海董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

中國大陸鄭州市政府今（4）日宣布，為防止武漢肺炎疫情擴散，將對轄區內政府機關、企業、社區等進行封閉式管理，但由於鄭州為電子大廠聚集地，市場憂心鴻海無法如期復工，對此，鴻海聲明強調防疫管制有助集團復工，重申維持全面2月10日復工目標不變，並已掌握各地政府的管控政策。

鄭州市政府指出，為落實中國大陸中央政府「內防擴散、外防輸入」的要求，將對轄區內政府機關、企業、社區等進行封閉式管理，只保留一個出入口，並視情況設置緊急通道，且須安排人員值守，進行嚴格出入管制、身份核實、測量體溫等措施，發現有發燒或疑似症狀須及時呈報。

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由於鴻海旗下富士康位於鄭州的產線，包括新鄭綜合保稅區的「鴻富錦精密電子鄭州公司」，還有鄭州出口加工區的「富泰華精密電子鄭州公司」，以及位於中牟白沙鎮的「富鼎精密電子鄭州公司」，並作為蘋果iPhone生產組裝的大本營，因此市場憂心鴻海無法如期復工。

對此，鴻海發出三點聲明強調，其一目前中國大陸各個主要廠區維持全面2月10日的復工目標不變；其二是中國大陸各地方政府目前的防疫管制，有助於鴻海集團為復工做準備；其三則是鴻海集團已掌握各地政府的管控政策。