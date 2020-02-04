武漢肺炎疫情蔓延！國銀13名台籍員工留守　只有1人搭包機回台

▲金管會表示，目前有3家銀行在武漢設有分支機構，共有13名台籍員工留守當地、1名昨搭包機回台。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，首班台商專機昨日抵台，金管會今（4）日表示，3家台資銀行在武漢設有分支機構，一共有13名台籍員工留守當地，目前人員皆安好，只有1名昨天搭乘包機回台。

金管會銀行局表示，目前有3家國銀在武漢設立分支機構，包括土銀、台企銀、富邦華一銀行。土銀的武漢分行共有6名台籍員工，其中5名幹部、1名承辦人，全數留守在當地，目前人員一切都安好。

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銀行局指出，台企銀有8名台籍員工，其中7名主管都留在武漢、1名經辦人員則搭乘昨日包機回台。經了解後，土銀、台企銀決定留在武漢，主要是考量回台後須自主管理14天，若屆時武漢分行開始營業，恐怕來不及趕回去，因此決定留在當地，而總行也會隨時與武漢分行保持密切聯繫。

至於富邦華一銀行的武漢分行，銀行局說，3名台籍員工當初在過年前已先回台，因此目前都還在台灣。至於是否要回去，由於武漢目前屬於封城狀態，因此仍須看營運的需求，加上子行人員比較好調度，行內只須留必要的人力，其餘在家上班即可。

銀行局也提及，目前台資銀行在大陸當地的分行通常採取分兩段上班的方式，避免感染風險更大，加上台資銀行在大陸多以企金為主，因此客戶上門的機會並不大，而個金業務幾乎沒有，所以可以採取分段上班。