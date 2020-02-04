板橋「昇陽文薈」都更宅6戶　月底公告標售

▲萬喆。（圖／翻攝國產署北區分署）

記者吳靜君／台北報導

國產署今（4）日標售都更分回案件總計有51戶，標脫14戶，標脫率27.45%，其中溢價率最高為「萬喆」建案，達到5.64%。打鐵趁熱，國產署預計月底公告標售板橋的「昇陽文薈」都更宅6戶，預計3月底開標，也將成為市場上的焦點。

值得注意的是，本月底國產署會公告標售都更分回案，包含碧湖君鄰、耕曦等案件仍會持續標售，並且會新增新北市板橋區的「昇陽文薈」6戶首度納入標售，據悉該建案鄰近府中捷運站、板橋國小等，生活機能健全等，所以備受市場期待。

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國產署標售都更分回的案件，共計標脫14戶，包含萬華區的萬喆標脫4戶，溢價率最高達5.64%；位於羅斯福路的「耕曦」標脫1戶，溢價率為0.75%；位再「寧夏夜市」旁的「永德言業」則標脫9戶，表現相當搶手，溢價率最高達3.89%。

國產署表示，此次標脫率達到27.45%，相較於往年都更分回的案件，表現相當亮眼。不過去年11月標售時，也有一次標售15戶等。其中受到外界關注的位在大安區的「明日博」，已經是第4次標售、降價一次卻仍然乏人問津而流標。

國產署表示，2月底將會再公告標售，預計3月底開標，包含內湖的碧湖君鄰、耕曦等都仍會繼續標售，但是2月底公告招標更首次納入板橋的「昇陽文薈」共計6戶。