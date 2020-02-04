銅價近期暴跌12%！武漢疫情拖累...連跌13天　跌至去年9月來低點

▲新型冠狀病毒疫情嚴重，全球銅價不斷下跌。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

銅的價格可以說是全球經濟健康的指標，據CNBC報導，自1月中以來已下跌逾12％，因為新型冠狀病毒（武漢肺炎）的爆發迫使中國延長製造業地區的停產期，本週一是銅價連續下跌的第13天，跌至去年9月以來的低點。

銅被廣泛用於製造，包括電子產品到建築住宅。中國是世界上最大的金屬消費國。

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Charles Schwab的首席策略師Jeffrey Kleintop表示：「銅與製造業緊密地聯繫在一起。製造業是全球經濟最薄弱的第一線，令人擔心的是，這是繼去年貿易衝擊後，全球經濟和製造業的二度衝擊，這足以讓銅與其他金屬價格持續疲乏。」

週一，上海銅價也跌至近三年低點，上海期貨交易所的銅交易更是下跌7％。上海期貨交易所已宣告暫停夜間交易。

澳新銀行（ANZ Research）上周在一份報告中指出，中國主要產區的停產將進一步衝擊銅價，而中國許多城市也嚴格實施了旅行限制。

澳新銀行的高級商品策略師Daniel Hynes表示：「在中國主要工業部門，包括建築、汽車和耐久財，對銅的需求約佔總消費量的50％。」，他進一步指出：「假設廠商停工兩周，可以預見的是，銅的需求將下降，類似2003年SARS情況。」



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