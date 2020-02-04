藍營拋「防疫照顧假」由政府給薪　勞動部：應用特別條例來辦

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

因應武漢肺炎，高中職（含）以下學校開學日延後2週。勞動部宣布，勞工朋友有照顧12歲以下學童需求，可以請「防疫照顧假」，但未強迫雇主給薪，引發外界質疑「怎麼有人敢請？」，國民黨今天指出，應動用行政院第二預備金給予薪資補助，經費約50億元;民眾黨也建議可以用就保基金，對此，勞動部表示，如要協助勞工，應該另外來辦、要有特別的條例來辦。

國民黨認為應比照育嬰留停津貼給申請防疫照顧假的勞工6成薪，勞動部政務次長林明裕指出，就保基金主要是用於照顧失業勞工，防疫照顧假和就保法不同，若真要談防疫照顧假給薪，也該是用另外的條例去做。至於動用行政院第二預備金作為財源的建議，林明裕強調，這非勞動部權責所能左右。

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而針對林明裕昨天指出，以1千萬名勞工、平均工資4萬元計算，如要用全薪的話，半個月就要花費2千億元，「經費過於龐大」。林明裕今天坦言，當時沒有設下任何條件的防疫假，也許過於粗估、簡略，金額的不同是因為討論的基礎不同。

另外，林明裕說，以就保法的精神是為了保障失業勞工，若是要協助勞工，應該另外來辦、要有特別的條例來辦，因為無論任何保險的險種、保單的設計要精算設計，如保費、給付都要計算，就落實的細節面要詳實的計算。