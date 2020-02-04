台指期反彈大漲210點　分析師：是回升還是反彈？大陸能否如期開工是關鍵

▲台指期2月4日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（4）日報復性反彈，開盤上漲49點，來到11,373點，盤中一路上攻，最高來到11,557點，尾盤雖有小幅拉回，終場以11,534點作收，大漲210點，與現貨相較，逆價差21.92點。展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，短線反彈還是有機會，但是否有緩步回升的可能，就要看中國大陸疫情控制。

廖恩平指出，前兩天行情震盪幅度較大，外資在現貨市場賣超，但期貨卻是小幅買超，淨多單來到3萬3,910口，盤勢也出現較大的反彈，但接下來的主要觀察點是周四、周五，主要是中國大陸開工延後至2/10，下周一大陸到底是否可以如預期的開工或遞延，在本周四、周五就會有消息出現，市場目前最主要的恐慌情緒都是來自武漢肺炎。

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廖恩平表示，從目前的疫情來看，下周大陸如期開工的話，恐怕會出現疫情高峰，不過只要過了這個高峰，整個市場的恐慌情緒下降獲得控制，各金融市場就有出現反彈的機會；但反之若是開工延後，也意味著大陸疫情惡化，這樣市場整體的恐慌情緒也將會升溫。

另外，廖恩平說，明天應該還是有反彈的機會，但近期都會偏向技術面的反彈，但最終是反彈還是回升，還是要看武漢肺炎是否可以在短期內控制住。他也建議投資人，近期可做一些短線、節奏快的操作，若是想布局長線就要等周四、周五過後再進行。