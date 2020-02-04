防疫打亂航班　華航官網建服務專區「航班、票務一手掌握！」

▲中華航空今（4）日宣佈，為因應新型冠狀病毒疫情，率先於官網設立「新型冠狀病毒資訊服務專區」。（圖／華航提供）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎疫情升溫，航運與觀光產業營運首當其衝。中華航空今（4）日宣佈，為因應新型冠狀病毒疫情，率先於官網設立「新型冠狀病毒資訊服務專區」，並備有中、英、日三種語言版本，方便旅客一手掌握航班動態及票務訊息。

為便利旅客查詢相關資訊，華航官網「新型冠狀病毒資訊服務專區」提供包括：「航班動態」、「航班取消」、「行動飛訊」、「退改票作業辦法」、「退票申請」、「班機延誤/取消證明」、「分公司資訊」。更多詳情請見：中華航空官網「新型冠狀病毒資訊服務專區」。

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華航提醒，旅客透過中華航空網站購買之機票，可於官網提出退票申請；透過旅行社購買之機票，則需洽原購票旅行社辦理。華航也貼心推出 FAQ問答集，製作常見問答為旅客解惑。

另外，華航將於專區陸續推出「更改訂位申請」、「各國入境相關規定」等服務項目，敬請旅客多加利用，以節省電話服務及臨櫃辦理手續時間。

疫情期間航班時刻多所異動，華航最新航班資訊請旅客多利用華航企業網站、下載Mobile APP查詢即時資訊，並可於「行動飛訊」功能登錄行動簡訊通知，航班異動時可第一時間掌握最新動態。