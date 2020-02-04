夢醒時分！「花王」遭誤認防疫股暴漲3天...今殺跌停

▲主力產品是粘標印刷的花王，和生產清潔用品的日本「花王」撞名，被股民誤認，在一片綠油油的股海中莫名奇妙變成防疫概念股。圖為位在土城的台灣花王總部。（翻攝自Google Maps）

圖文／鏡週刊

武漢疫情嚴峻，最敏感的股市自年後開市補跌，到今（4）日才小幅回漲，其中以口罩及醫療相關的防疫概念股表現強勢，倒是與防疫毫無關聯的台股「花王」在一片逆勢中異軍突起，連拉3根漲停板引人好奇。原來是股民誤認，以為花王就是日常衛生用品的日本「花王」，才會莫名奇妙變成防疫概念股。

台股花王其實是印刷業，公司主要產品是粘標印刷，不過由於印刷業不景氣，所以花王前年每股盈餘僅0.01元，據了解去年略有增加，今年春節後連續逆勢漲停，引發市場關注，就有網友在PTT熱議表示，「明明是做印刷的，為什麼天天漲停？」「笑死，主要產品是盒子跟卡紙」「這個真的很好笑。」

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開春以來，只要是防疫概念股，包括不織布與清潔用品等相關企業，股價持續走揚，如今花王撞名日本花王，被不明所以的投資人炒作過頭，完全反映了投資人的盲目情緒。

對此，財訊董事長謝金河就在臉書上表示，「這種投機炒作不斷擴散，這是標準的題材炒作，多半與基本面沒有關係，如果大家繼續狂炒下去，一定會有人套在最高點，且難以解套。」



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