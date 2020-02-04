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國泰世華銀攜手長榮海運、2通關業者　推動貿融電子驗證簡化程序

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▲▼ 國泰世華銀行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲國泰世華銀行宣布，即日起攜手長榮海運及國內2家通關網路公司，大幅改善貿易融資交易程序。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

國泰世華銀行今（4）日宣布2項合作案，即日起攜手長榮海運及國內2家通關網路公司，提供貿融交易資訊驗證服務，只要經過客戶授權後，僅需提供報關單或海運提單號碼，即可省去繁冗貿易文件的程序，大幅改善傳統紙本作業所耗費的人力、物力成本，以及確認文件真實性的時間成本。

面對快速成長的企業貿易融資需求，以及國際日趨嚴謹的洗錢防制措施，國泰世華銀行表示，將與國內廠商最常使用的關貿網路股份有限公司、汎宇電商股份有限公司合作，取得客戶進出口報關單資訊，大幅簡化貿融撥款程序。

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國泰銀行指出，在客戶授權後，即可經由具公信力的第三方通關業者，取得客戶進出口報關單資訊，做為貿融業務動撥的簡化憑辦文件，同時也能充分掌握客戶台灣通關交易的報關資訊，成為招攬企業客戶一大助力。

國泰世華銀行也提及，以往辦理貿易融資業務，除了需請客戶花費時間提供大量的紙本貿易文件之外，像是商業發票與海運提單等，銀行內部更耗費大量人力進行核實審查。這次跨界合作導入第三方業者交易資訊驗證，一舉為企業與銀行雙方提升作業效率，更可提高貿融交易真實性及防制洗錢的檢核力度。

此外，國泰世華銀行也與長榮海運合作，即日起出口商同意授權後，國泰世華銀行即可透過長榮ShipmentLink平台獲得海運提單資訊，便利辦理貿融業務動撥，客戶可享有專屬利費率優惠方案。

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