水電工夫「10天洗一次澡還不刷牙」　嫩妻臭到離婚：他毀了我人生

▲女子因為受不了丈夫不洗澡決定離婚。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度比哈爾邦(Bihar)近來傳出一起離異的離婚案件，一名20歲妻子因為23歲老公衛生習慣太差，常常10幾天才肯洗一次澡或刮鬍子，讓她臭到受不了，決定向法院訴請離婚。

《印度時報》報導，居住在瓦伊沙利縣(Vaishali)的20歲女子德維(Soni Devi)，近來向當地婦女委員會(SWC)控訴，她2017年與身為水電工的23歲丈夫曼尼什拉姆(Manish Ram)結婚，近來覺得無法再忍受對方糟糕的生活習慣，「我的丈夫很臭，因為他常常10幾天才肯洗一次澡和刮鬍子，而且也不刷牙，我不想再和丈夫住在一起了，再也無法忍受這種屈辱，他毀了我的人生。」

德維還要求，曼尼什拉姆要歸還當初父親當初為她所準備的珠寶等嫁妝，「我們沒有小孩，以夫妻關係來說，我們的關係也完全不親密，這種生活完全沒有意義，沒有任何價值。」

SWC成員表示，雖然德維想要離婚的希望十分強烈，最後仍裁定再給曼尼什拉姆2個月的時間去改進，若無法則會將案件交由家庭法院審判。曼尼什拉姆則十分緊張，他強調還是很希望能和妻子在一起，所以會努力改進自己的行為，希望能挽回對方的心。

►我該答應女友嗎？

