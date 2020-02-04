威剛防疫照顧假前三天給全薪　群聯可請到21天優於勞基

▲威剛董事長陳立白。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

記憶體模組廠威剛今（4）日宣布，員工若請勞動部新公布的「防疫照顧假」，前三天將給予有薪照顧假，只要未逾3天不會扣薪，也不影響全勤及考績。

武漢肺炎疫情延燒，勞動部宣布實施家長可請最長14天的「防疫照顧假」，企業除了一定要准假外，若請了更不能影響全勤；然而至於是否給薪水，由企業決定。

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威剛表示，針對武漢肺炎疫情防治，一切以「員工安全」為最優先考量，期能做到最完善的防護，保障員工健康。對內的員工管理，一切按政府主管機關要求辦理。對外的管理，外來訪客需配合測量體溫、調查旅遊史，全程配戴口罩，若體溫超過37.5度以上之訪客禁止進入公司。

有關防疫照顧假部分，威剛原本就給予員工3天有薪照顧假（適用於家庭照顧、防疫照顧、事假），若員工有需要可使用，只要未逾3天不會扣薪，也不影響全勤及考績。超出3天部分，將依照事假計薪規則不給薪，但不影響全勤及考績。

快閃記憶體控制晶片廠群聯則表示，依照法令的規定，會將14天的防疫假併入7天的家庭照顧假，共計21天。這21天裡，員工要怎麼使用（家庭照顧或防疫假），可以彈性調配，而且前3天有給薪。

