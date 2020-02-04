台灣人大撤離！公股銀在武漢14位台籍員工　僅1位回台

▲土銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

武漢肺炎疫情蔓延，公股銀中包含土銀、台企銀的武漢分行台籍人員共計有14位，只有1位非主管職的員工搭乘包機回到台灣。

第一批自中國大陸武漢返台的台商、台籍人員等，昨（3）日抵台，共計247位台商3日深夜抵達桃園機場，分別送烏來、林口、中部檢疫所隔離。但是，因應武漢2月14日開工，以及金融業營運的穩定性，公股銀在武漢的14位台籍人員，只有1位搭乘包機回到台灣。

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公股銀中，只有土銀以及台企銀在中國大陸設有分行，土銀有6名台籍員工、台企銀有8名，但是只有台企銀1位非主管級的員工回台。

銀行業者表示，台籍員工沒有隨專機回台，主要是武漢預計在14日開工，但是台籍幹部回台還要隔離14日，再回武漢的話，恐怕趕不及開工。業者說，金融業的穩定性相當重要，如果武漢開工，但是台灣的銀行業卻未開工的話，就會造成營運上的損失和客戶的恐慌，所以在武漢的員工自願留在武漢，等待開工。

土銀表示，總行隨時掌握大陸的情況，以及在地同仁的健康情形，現在暫時無憂。而台企銀則表示，留在武漢7位的的同仁目前身體狀況都良好，等待2月14日開業。

▼台企銀。（圖／記者吳靜君攝）